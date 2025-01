l’Olbia fa festa, ma che paura contro l’anzio 

Olbia 3

Anzio 2

Olbia (4-2-3-1) : Di Chiara; Arboleda, Buschiazzo, Pani, Petrone; Rizzo, Maspero; De Grazia (26’ st Lucarelli), Ragatzu (40’ st Della Salandra), Costanzo; Furtado (14’ st Biancu). In panchina Rizzitano, Bertini, Caggiu, Marroni, Cabrera, De Jesus. Allenatore Zé Maria.

Anzio (3-5-2) : Perna; Buatti, Maini, Pompei (1’ st Bertucci); De Luca (1’ st Di Mino), Gennari (40’ st Fusco), Laribi, Paglia (1’ st Bencivenga), Valentini (35’ st Minnocci); Bartolotta, Cori. In panchina Testagrossa, De Maio, Bartolocci. Allenatore Guida.

Arbitro : Rashed di Imola.

Reti : nel pt 9’ Rizzo, 24’ Buschiazzo, 33’ De Luca; nella ripresa, 2’ Di Mino, 24’ De Grazia.

Note : ammoniti Petrone, Rizzo (O), Di Mino, Fusco (A). Recupero: 1’ pt-4’ st. Spettatori 522.

Olbia. L’Olbia trema, ma alla fine batte l’Anzio 3-2 e conquista 3 punti che valgono quota 22 e il -3 dalla salvezza. Nel match della 4ª giornata di ritorno di Serie D il tecnico Zé Maria si gioca la carta Ragatzu e l’ex Cagliari è subito protagonista al “Nespoli” con le sue giocate in un primo tempo ricco emozioni.

La gara la sblocca Rizzo, che al 9’ da angolo di Maspero risolve una mischia in area. Seguono la paratona di Perna su Furtado da fuori (17’) e l’occasione per gli ospiti al 22’ con Laribi, che manda di poco a lato. A passare di nuovo al 24’ è tuttavia l’Olbia con Buschiazzo su punizione di Ragatzu. I laziali provano a riaprire la gara: al 26’ Paglia costringe Di Chiara in angolo e, superata la mezz’ora, De Luca accorcia le distanze dagli sviluppi di un corner. I galluresi non si accontentano e a ridosso dell’intervallo Costanzo, da angolo di Ragatzu, costringe Perna ad alzare sopra la traversa.

Ma al ritorno in campo l’Anzio pareggia subito i conti col neo entrato Di Mino. I bianchi hanno l’occasione di riportarsi avanti su palla inattiva ma Costanzo fallisce il colpo e Zé Maria si gioca pure la carta Biancu. L’Olbia impiega un po’ a metabolizzare il pareggio, poi al 24’ De Grazia sigla il 3-2 e i padroni di casa spingono per il quarto gol, sfiorato da Rizzo al 34’. Sui titoli di coda Di Chiara disinnesca Bartolotta ed è vittoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA