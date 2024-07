L’Olbia fa festa: «Accolto il nostro ricorso» 

Olbia. Nel giorno in cui l’Olbia festeggia l’ammissione alla Serie D, Alessandro Marino torna a parlare. Ieri, il club gallurese ha annunciato che il ricorso contro l’esclusione dal campionato, curato dall’avvocato Eduardo Chiacchio, è stato accolto. E che una conferenza stampa sarà organizzata più avanti per illustrare i piani per la stagione. «Continueremo a lavorare senza sosta per recuperare il tempo perso, per assemblare una squadra competitiva e gettare le basi per un progetto serio e duraturo», commenta via comunicato il presidente Guido Surace, nella consapevolezza che nonostante le rassicurazioni ufficiose secondo le quali il consulente Ninni Corda avrebbe già pronta la squadra, l’Olbia non ha allenatore né giocatori, né sede del ritiro precampionato.

Intanto Marino, dimessosi dalla presidenza il 17 marzo, dopo 8 anni di professionismo, rompeva un silenzio che durava da 4 mesi, rispondendo in serata alle domande dei giornalisti durante una trasmissione televisiva di un’emittente locale. «Il buon esito del ricorso è la notizia che tutti aspettavamo: adesso si apre una nuova pagina della storia dell’Olbia», ha esordito il predecessore di Surace, che a novembre ha ceduto il 70 per cento dell’Olbia Calcio a SwissPro per un milione e 400mila euro («La garanzia che i soldi li avevano», sottolinea).

«Mi sono sempre assunto tutte le responsabilità, ma dal momento che sono diventato socio di minoranza e il mio potere decisionale si è ridotto posso essere considerato al massimo corresponsabile di ciò che è accaduto», ha spiegato Marino. «I debiti? Quelli netti ammontano a 2 milioni e 300mila, che per la C ti rende un club virtuoso: il problema è che si sono ridotti i ricavi, e che adesso l’Olbia vanta un debito nei miei confronti per soldi che ho anticipato per alcune scadenze federali. Le accuse di Surace e gli altri? Non c’è nessuna anomalia amministrativa a me imputabile, altrimenti avrebbero aperto un’indagine». Cos’ha deteriorato i rapporti tra Marino e gli svizzeri è un mistero. «Credo che ci sia stato qualche fraintendimento, ma non ho capito quale», dice l’ex presidente, che si dichiara orgoglioso di questo fatto all’Olbia prima di annunciare l’uscita di scena. «Con Gian Renzo Bazzu e Alexandre Tartara abbiamo esercitato l’opzione per la cessione del nostro 30 per cento: non ha senso rimanere. Ma non tornerò al Cagliari», annuncia Marino. «Ho ricevuto tanti messaggi di sostegno da parte dei tifosi, gli striscioni contro di me sono di una minoranza della minoranza. Resterò sempre tifoso dell’Olbia».

