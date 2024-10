l’olbia è viva: spreca il doppio vantaggio ma mette paura alla corazzata cassino 

Cassino 2

Olbia 2

Cassino (3-5-2) : Stellato; Cocorocchio, Lazzazera, Maciariello (45’ st Croce); Raucci, Mele, Herrera (34’ st Rossi), Islamaj (18’ st Onesto), Valente (28’ st Carnevale); Gomez (43’ st Bianchi), Abreu. In panchina Lovecchio, N. Carcione, Caiazzo, Ceccarelli. Allenatore I. Carcione.

Olbia (4-3-3) : Di Chiara; Arboleda, Lucarelli, Pani, Rizzi (42’ st Yanovskyy); De Grazia, La Rosa, Staffa (30’ st Marroni); Furtado (50’ st Chazarreta), Santi (5’ st Maspero), Cabrera. In panchina Rizzitano, Gonzalez, Anelli, Totti, Caggiu. Allenatore Gatti.

Arbitro : Ismail di Rovereto.

Reti : nel pt 6’ De Grazia, 7’ Staffa, 16’ e 26’ Abreu.

Note : ammoniti Cocorocchio, Herrera, Maciariello (C), Rizzi e Marroni (O). Recupero 2’ pt-6’ st. Spettatori 1500.

Cassino. Il testacoda termina in parità. Il fanalino di coda Olbia ferma la capolista Cassino a domicilio sul 2-2 ma forse, visto l’andamento della gara della 6ª giornata di Serie D, è accaduto esattamente il contrario.

Al “Salveti” i bianchi segnano due gol nel giro di 7’ salvo subire l’immediata rimonta dei benedettini. Così il debutto in panchina di Lucas Gatti è più agro che dolce, con la magra consolazione che ora in classifica i galluresi condividono l’ultimo posto con 2 punti con la Cos. Tempo 6’ e l’Olbia trova il vantaggio con De Grazia su punizione, e un giro di lancette dopo addirittura segna il raddoppio: lo sigla Staffa capitalizzando una ripartenza. Ma per ipotecare la prima vittoria stagionale ci vuole altro: in un amen il Cassino ristabilisce l’equilibrio con Abreu, autore di una doppietta tra il 16’ e il 26’. Nel mezzo c’è l’intervento in uscita di Di Chiara su Valente lanciato a rete, dopo l’occasione sprecata da Santi per riportare l’Olbia in vantaggio.

Nella ripresa Cabrera prova a sorprendere Stellato dalla distanza, senza fortuna. Il resto sono sostituzioni, ammonizioni e le proteste dei padroni di casa per un presunto rigore. Prossimo avversario dei bianchi la Paganese al “Nespoli”: manca l’ufficialità, ma la sfida sarà anticipata a sabato.

RIPRODUZIONE RISERVATA