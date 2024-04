«L’Olbia è sotto attacco» 

Olbia. «Sì, glielo confermo, stiamo fronteggiando un attacco che ha molti aspetti anomali. La società è sotto pressione, ma siamo già al lavoro per predisporre tutte le contromosse e dare un futuro al club Olbia Calcio».

Anche il presidente e amministratore delegato dei bianchi, Guido Surace, non nega: da qualche giorno l’Olbia naviga a vista e in acque tempestose. Perché? È semplice. Stanno fioccando le diffide e le richieste di “rientro” dei creditori. Indirizzo di posta elettronica caldissimo quello dell’Olbia Calcio 1905 srl, le pec arrivate nelle ultime ore non sono amichevoli. Surace commenta: «Il dato che colpisce è la tempistica, in otto anni non è arrivata mai una pec di questo tipo alla società e adesso si stanno muovendo diversi soggetti». In sostanza, le iniziative dei creditori si sono intensificate dopo la conclusione dell’esperienza del presidente uscente Alessandro Marino e l’insediamento di Surace, il nuovo ad e presidente scelto dalla proprietà, gli svizzeri di Swiss Pro.

Come un acrobata

Il club gallurese ha scoperto improvvisamente di camminare sul filo di un precario equilibrio finanziario. Come gli acrobati sospesi nel vuoto, senza rete. C’è una intensa attività di creditori che battono cassa. Ad esempio procuratori, alcuni calciatori (non per gli stipendi, versati sino a questo momento nel pieno rispetto delle scadenze federali trimestrali), agenzie di procuratori e, a quanto pare, alcuni sponsor. La società ha affrontato, risolvendo con iniezioni di liquidità, il problema di assegni protestati, il blocco delle carte di credito di un conto bancario e un potenziale blocco dello scoperto. I dirigenti stanno aprendo il portafoglio, con risorse personali, per tenere il bilancio in ordine. Una boccata di ossigeno dovrebbe arrivare nei prossimi giorni con alcuni pagamenti che il club incasserà, domani saranno versati gli stipendi degli amministrativi. Ma la situazione resta difficile.

Chi batte cassa

Surace ieri ha confermato che la società ha affidato a uno studio legale e una società di revisione specializzata una ispezione approfondita sui conti, comprese le pezze giustificative di spese voluttuarie (uso di auto della società, viaggi e altro). Tra i creditori attivi in questi giorni ci sarebbero le agenzie di procuratori Quadratum Italia, Quadratum e Fiba Soccer Srl. Avvocati al lavoro (che non commentano) Filippo Pirisi, Marco Spanu e Antonio Ruiu. Conclude Surace: «Io penso che alcune iniziative rispondano a una regia esterna. Ma noi siamo qui per dare un futuro a questa società e adesso vogliamo capire come è stata gestita».

