L’Olbia e il precedente che fa ancora sperare 

Olbia. C’è un solo precedente di playout nella storia dell’Olbia presieduta da Alessandro Marino. Ed è quello del campionato 2019/20, interrotto dalla pandemia a 11 giornate dalla fine della stagione regolare con i bianchi terzultimi e destinati a giocarsi la Serie C con la Giana Erminio, poi sconfitta 1-0 all’andata e fermata sull’1-1 al ritorno.

I parallelismi

Ma in comune quella e quest’Olbia hanno davvero poco, se non il cambio alla guida tecnica, con Oscar Brevi subentrato a Michele Filippi allora e Marco Gaburro a Leandro Greco quest’anno, e i 25 punti in classifica. Che però oggi non garantiscono un posto negli spareggi. Per rientrare in corsa l’Olbia, al momento penultima, deve accorciare le distanze dal quintultimo posto, occupato dall’Ancona con 34 punti: il gap non deve superare le 8 lunghezze. In caso contrario sarebbe retrocessione diretta per i bianchi e salvezza per l’antagonista. Vero è che in palio ci sono ancora 18 punti, che suggeriscono anche che neppure la salvezza diretta, a -11, è matematicamente preclusa. Ma nelle prossime 6 gare i galluresi dovranno superarsi. Perché col rendimento sfoderato finora e una media punti di 0.78 di strada se ne farebbe ben poca. Col rischio concreto di perdere pure il treno dei playout. Il rinvio della gara esterna col Rimini per gli impegni dei “nazionali” Rinaldi, Nanni e Fabbri ha permesso alla squadra di rifiatare dopo la dispendiosa partita con la Recanatese, vinta 4-1, e di recuperare alcuni giocatori, su tutti Catania, fuori da 3 settimane per problemi fisici.

Giorni difficili

Ma rende la settimana che verrà piuttosto impegnativa, con 3 partite in 9 giorni e due trasferte. Per cominciare, sabato al “Nespoli” sarà scontro diretto col Sestri Levante, che grazie al filotto di 3 vittorie e un pareggio è balzato a quota 38 fuori dalla zona retrocessione. Seguirà mercoledì il recupero col Rimini (+16 in classifica) e, domenica, la sfida col Perugia quarta forza del torneo con 59 punti. Chiudono la stagione regolare il match interno con l’altra “big” Pescara (14 aprile), la trasferta in casa del Pontedera dell’ex Max Canzi (21 aprile) e lo scontro diretto con la Spal, a oggi prima delle salve a quota 36, al “Nespoli” (28 aprile). La peggiore stagione dal ritorno tra i professionisti può essere trasformata in un lieto ricordo, anche per omaggiare l’ultimo anno della presidenza Marino delle cui dimissioni, presentate per motivi ancora da chiarire e accettate dalla nuova proprietà di SwissPro la settimana scorsa, manca solo l’ufficialità. Interrogato sul suo futuro qualche giorno prima, il docente pescarese si era limitato a dire: «Penso solo alla salvezza dell’Olbia». Traguardo mai fallito nella sua gestione.

RIPRODUZIONE RISERVATA