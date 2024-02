L’Olbia di Gaburro deve liberarsi dall’ossessione del risultato 

Olbia. Eliminare l’ossessione del risultato dalla testa dei giocatori dell’Olbia è uno degli obiettivi di Marco Gaburro. «Altrimenti non riusciremo a fare meglio», spiega l’allenatore dei bianchi presentando lo scontro salvezza con l’Ancona, in programma domani (ore 14).

L’altro è fare pulizia. «Mentalmente e nelle giocate», sottolinea il tecnico alla vigilia della partenza per le Marche, dove i galluresi, penultimi, proveranno ad accorciare le distanze dai biancorossi, a +5 in classifica. «L’Olbia è una squadra che gioca al 35 per cento delle sue possibilità, molto frenata a livello di testa e di fiducia. Per questo abbiamo voluto fare l’amichevole col Budoni». Giocata giovedì e vinta 5-0 con reti di Nanni, Ragatzu, Scapin, Bianchimano e Mameli. «Abbiamo bisogno di giocare, di pulirci la testa e di vedere la palla entrare nella porta avversaria: più che il risultato mi interessava vedere la squadra distendersi, per questo organizzeremo altre amichevoli». Confronti utili a preparare le gare ufficiali, che a 14 giornate dalla fine del campionato di Serie C iniziano a diventare molto “pesanti”. A dispetto delle buone intenzioni di Gaburro sull’ossessione del risultato, ritrovato contro l’Arezzo due settimane fa e fallito contro la Carrarese domenica. «Abbiamo fatto più o meno le stesse cose, quello che è cambiato è l’avversario. Per questo per fare meglio non dobbiamo avere l’ossessione del risultato», insiste l’ex Rimini. «La posta in palio è alta per entrambi, ma per loro di più. Proveranno a fare una partita molto spinta di gambe e di baricentro, e noi dobbiamo essere pronti sapendo», conclude Gaburro, «che più spingono, più possono esser attaccati in un certo modo e viceversa».

