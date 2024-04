L’Olbia deve pensare al calcio 

Olbia. Alla vigilia della trasferta di Perugia, dove l’Olbia approderà domani col pesante kappaò di Rimini sul groppone, costato la panchina al secondo tecnico dell’anno Marco Gaburro, e una classifica drammatica, in un clima intossicato dai conflitti interni al club tra i soci di maggioranza di SwissPro e l’ex presidente e socio minoritario Alessandro Marino, il neo allenatore Oberdan Biagioni sa che dovrà superarsi per riportare l’attenzione dei giocatori sull’obiettivo dei playout, ancora possibile a 4 giornate dalla fine del campionato.

I panni sporchi

Dopo lo 0-5 subito nel recupero con i romagnoli, l’Olbia Calcio ha deciso di lavare i panni sporchi in pubblico, annunciando la verifica dei conti societari per far luce su presunte “anomalie amministrative”. Tirando in ballo Marino - che per ora tace - e non escludendo “il coinvolgimento di autorità federali o giudiziarie”, un clima che non fa bene alla squadra. A frastornarla bastano i risultati che l’hanno fatta precipitare in fondo al girone B con 25 punti e un gap di 10 dal quintultimo posto (per fare i playout non deve superare gli 8).

In campo

Mercoledì i bianchi hanno rimediato la 21ª sconfitta e un cazzotto in pieno volto: chiamato la mattina dopo a sostituire Gaburro, sollevato dall’incarico col vice Oscar Muratori, Biagioni, tecnico della Primavera dell’Olbia da due stagioni e alla guida della prima squadra dal 2013 al 2016, ha raggiunto oltre Tirreno un gruppo che deve provare a rianimare in due giorni per presentarsi al match col Perugia, quarta forza del torneo, in condizioni accettabili. Sperando che Ragatzu e compagni tirino finalmente fuori il carattere, grande assente nella peggiore stagione dal ritorno tra i professionisti, datato 2016.

Lavoro e progetti

L’esonero di Gaburro, subentrato a gennaio a Leandro Greco, rappresenta la mossa della disperazione per l’Olbia, che vuole dare una scossa alla squadra e dimostrare alla piazza che per salvare la categoria è disposta a tutto. Una sottolineatura comparsa nel comunicato di giovedì col quale la società, presieduta da Guido Surace, annunciava la revisione dei conti. “Il consiglio di amministrazione e la dirigenza sosterranno la squadra e il club senza risparmiarsi”, si leggeva, “abbiamo un futuro importante davanti a noi, che comprende anche la realizzazione del nuovo stadio: i progetti sono in rapida progressione”.

Per rientrare in corsa per gli spareggi salvezza ed evitare la retrocessione diretta, i bianchi devono sperare che davanti gli avversari frenino. E che dietro la pari punti Fermana, in svantaggio negli scontri diretti, non faccia meglio di loro. In un clima non certo idilliaco.

