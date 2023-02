L’Olbia deve accontentarsi del pari 

Olbia 1

Virtus Entella 1

Olbia (3-5-2) : Sposito; Brignani, Bellodi, Emerson; Arboleda (41’ st Fabbri), Dessena (10’ st La Rosa), Zanchetta (10’ st Contini), Biancu, Travaglini; Corti (22’ st Nanni), Ragatzu. In panchina Van der Want, Sperotto, Secci, Incerti, Occhioni, Babbi, Boganini, Sueva. Allenatore Occhiuzzi.

Virtus Entella (3-5-2) : Borra; Parodi, Sadiki, Chiosa (40’ st Meazzi); Zappella, Corbari, Rada (20’ st Paolucci), Ramirez (20’ st Morosini), Barlocco (32’ st Favale); Zamparo (32’ st Faggioli), Merkaj. In panchina De Lucia, Giammarresi, Tomaselli, Tascone, Manzi, Reali, Banfi, Siatounis. Allenatore Volpe.

Arbitro : Cavaliere di Paola.

Reti : nel primo tempo, 24’ Merkaj; nella ripresa, 26’ Travaglini.

Note : al 27’ pt Ragatzu sbaglia un rigore. Ammoniti Sposito (O), Chiosa, Parodi (VE).

Olbia. L’Olbia parte per battere la Virtus Entella, ma deve accontentarsi di un pareggio in rimonta. Al “Nespoli” nell’anticipo dell’8ª giornata di ritorno di Serie C la squadra di Roberto Occhiuzzi non va oltre l’1-1 contro la terza della classe. «Non vincere gare come questa dà fastidio, ma guardiamo già alla prossima con l’Ancona. Dovremo mettere in campo lo stesso coraggio mostrato oggi», dice il tecnico al triplice fischio. L’allenatore schiera l’ex Dessena dal primo minuto in un folto centrocampo dove Zanchetta agisce da play basso. L’approccio è esplosivo: dopo una fase di studio, l’Olbia sfiora il vantaggio prima del 15’ con Corti, che colpisce il palo dagli sviluppi di una rimessa laterale, e Bellodi, rintuzzato in angolo. Al 18’ Borra si supera su Ragatzu a botta sicura, dopodiché, per la fatal regola del “gol sbagliato, gol subito”, l’Entella passa al 24’ con una bella azione: Merkaj si presenta davanti a Sposito e non fallisce. L’occasione per pareggiare arriva in un amen, quando Chiosa entra in contatto in area con l’ex Dessena. L’arbitro indica il dischetto: peccato che Ragatzu angoli troppo, con Borra che aveva comunque intuito la traiettoria (27’). Il quartese prova a rifarsi su punizione ma non inquadra la porta (36’).

Il secondo tempo

Il discorso è rimandato alla ripresa, che l’Olbia inaugura andando al tiro (a fil di palo) con Biancu da corner di Emerson (8’). Occhiuzzi ripristina il tridente inserendo Contini per Zanchetta, ma al 23’ si rinnova il duello tra Ragatzu e Borra che chiude l’ex Cagliari in angolo. Quello stesso angolo battuto da Biancu per la testa del neo entrato Nanni che gira di poco a lato. È tuttavia solo questione di tempo perché gli sforzi dei galluresi producano frutti. Al 26’, servito da Ragatzu, Travaglini bene appostato fredda l’estremo ospite per l’1-1. L’Olbia ci crede e al 35’ ci riprova con Nanni da fuori, senza fortuna. Qualche minuto dopo Sposito si esibisce in un miracolo negando la gioia del gol all’avversario in mischia da calcio d’angolo. Assedio Entella nei minuti di recupero, ma su ripartenza i bianchi firmano l’ultima azione con Contini che, dall’uno-due Nanni-La Rosa, non riesce a capitalizzare. Confermando l’1-1. E alla prossima si va ad Ancona, contro un’altra “big”.

