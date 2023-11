l’Olbia crolla: quattro schiaffi in venti minuti 

Recanatese 4

Recanatese (4-4-2) : Meli; Veltri (34’ st Mané), Ricci, Peretti, Longobardi; Senigagliesi (13’ st Ferretti), Prisco, Carpani, Lipari (34’ st Giampaolo); Melchiorri (40’ st Morrone), Sbaffo. In panchina Tiberi, Mascolo, Quacquarelli, Gomez, Ferrante, Marinacci, Canonici. Allenatore Pagliari.

Olbia (4-2-3-1) : Rinaldi; Zallu, Bellodi (41’ st Palomba), Motolese, Fabbri; Dessena, Mameli (18’ st Zanchetta); Contini (18’ st Cavuoti), Ragatzu, Biancu (41’ st Corti); Nanni (41’ st Scapin). In panchina Palmisani, Van der Want, La Rosa, Incerti, Arboleda, Belloni. Allenatore Greco.

Arbitro : Silvestri di Roma.

Reti : nella ripresa, 26’ e 39’ Sbaffo, 30’ Ferretti, 37’ Dessena, 47’ Morrone.

Note : ammoniti Peretti (R), Dessena e Motolese (O). Recupero 0’ pt-5’ st. Spettatori circa 500.

Recanati. Capolinea Recanati. È qua che l’Olbia si ferma rimediando il kappaò più pesante della stagione dalla Recanatese, vittoriosa 4-1 nel match della 13ª giornata di Serie C.

Dopo il successo sul Pineto e il pareggio con la Lucchese, la squadra di Leandro Greco si presenta al “Tubaldi” a caccia della continuità ma rimedia solo schiaffoni e la sesta sconfitta in campionato, ciò che la inchioda a quota 15 in classifica, a rischio risucchio nei playout. Tutti nella ripresa i gol. In 4’ minuti è 2-0: apre Sbaffo al 26’, raddoppia Ferretti al 30’. Al 37’, dagli sviluppi di un corner di Biancu, Dessena riapre la partita. Ma è un’illusione: al 39’ Sbaffo cala il tris, servendo poi a Morrone l’assist per il 4-1. «Dispiace, perché non eravamo partiti male, con l’occasione di Biancu: la partita sembrava equilibrata e stava andando verso il pareggio, poi un singolo ne ha cambiato l’inerzia», commenta Greco: «Siamo stati bravi a riaprirla, ma gli ultimi due gol presi non mi sono piaciuti. Sapevamo di affrontare una squadra sorniona, che è sempre lì, pronta a farti male, e così è stato. Ma non facciamo drammi e ripartiamo per la prossima gara».

Quella del 26 novembre col Sestri Levante (che, per la cronaca, Motolese salterà per squalifica): la gara di domenica col Rimini è stata infatti rinviata al 6 dicembre.

