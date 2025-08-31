l’olbia crolla a pomezia e saluta la coppa 

UniPomezia 5

Olbia 0

UniPomezia (4-3-3) : Gariti; Pettorossi (28’ st Eulisi), De Santis, Bordi, Suffer; Binaco (19’ st Morelli), Nunes Da Cunha, Amadio; Peluso (19’ st Signorile), Mokulu (5’ st Della Pietra), Esposito (11’ st Okojie). In panchina Attili, Gemini, Giandomenico, Pierandrei. Allenatore Rubino (Casciotti indisponibile a causa dell’influenza).

Olbia (4-3-3) : Ascioti; Lucarelli, Buschiazzo, Petrone; Cabrera (13’ st Garcia), Maspero (22’ st Marroni), Staffa, Islam; Biancu (34’ st Putzu), Marrazzo (13’ st Cubeddu), Ragatzu. In panchina Perrone, Anelli, Vacca. Allenatore Favarin.

Arbitro : Augello di Agrigento.

Reti : pt 6’ Mokulu (r), 42’ Islam (a); st 5’ Peluso, 12’ Della Pietra, 28’ Okojie.

Note : ammoniti Esposito, Binaco (U) e Ragatzu (O). Recupero: 1’ pt-3’ st. Gara giocata a porte chiuse.

Pomezia. Olbia asfaltata al debutto dall’UniPomezia. Per la squadra di Giancarlo Favarin il primo turno della Coppa Italia di Serie D si traduce in una disfatta sul campo della neo promossa formazione romana, che aveva già eliminato il Monastir ma solo ai rigori.

Tempo 5’ e i bianchi sono sotto complice il fallo da rigore di Lucarelli, che manda Mokulu sul dischetto per l’1-0. La deviazione di Islam sulla conclusione di Mokulu vale il 2-0 all’intervallo, poi a inizio ripresa Peluso cala il tris e i neo entrati Della Pietra e Okojie confezionano il 5-0. «Partita difficile, com’era preventivabile: sono appena 20 giorni che lavoriamo e gli errori sono dettati da questa scarsa condizione. Qualcosa sui gol presi si poteva evitare, ma la squadra ha dato tutto», dice Favarin: «C’è tanto su cui lavorare dal punto di vista tattico e individuale. La condizione fisica non dev’essere un alibi, ma per mettere in piedi una squadra con più forza e intensità serve tempo e mi aspetto dei nuovi arrivi». Intanto domenica si torna nel Lazio per la prima di campionato, che oppone l’Olbia all’Albalonga.

