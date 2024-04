L’Olbia con la Spal cerca i punti buoni per il ripescaggio 

Olbia. Per la maglia bianca. E perché qualche punto in più in ottica ripescaggio sarebbe utile. Contro la Spal, nell’ultimo atto della stagione, l’Olbia scenderà in campo per l’una e (forse) per gli altri.

Oggi al “Nespoli” contro i ferraresi (ore 20) andrà in scena l’ultima partita del campionato di Serie C che i bianchi, retrocessi matematicamente da ultimi in classifica con un turno d’anticipo, salutano dopo 8 anni consecutivi: la società ha manifestato l’intenzione di presentare la domanda di ripescaggio, ma l’esito non è scontato. Intanto ha convocato per martedì a Olbia una conferenza stampa alla quale parteciperanno in presenza i membri del consiglio direttivo Klaus Schwerdtfeger e Benno Räber, mentre il presidente Guido Surace, volato in Argentina per motivi familiari, interverrà da remoto: all’ordine del giorno il bilancio della stagione appena conclusa e la preparazione della prossima. Nella consapevolezza che ci sarà da programmare la partecipazione al campionato di Serie D con un occhio alla C: nulla di più complicato, soprattutto se ci sarà da ricostruire la rosa dei giocatori che, data la retrocessione, dal 30 giugno risulteranno per lo più svincolati.

Fermo restando che Tomaso Tatti potrebbe lasciare e che ci sarebbe da cercare anche un nuovo direttore sportivo, il primo tassello sarà l’allenatore. Promosso dalla panchina della Primavera a quattro giornate dalla fine per prendere il posto dell’esonerato Marco Gaburro, già sostituto di Leandro Greco cacciato a gennaio, Oberdan Biagioni - che anche ieri, come alla vigilia della gara precedente, non ha parlato - esaurirà il suo compito contro la grande delusa del torneo. La Spal archivia la stagione con una salvezza conquistata in rimonta negli ultimi 3 mesi nei quali, dal ritorno di Mimmo Di Carlo (sollevato a ottobre a favore di Leonardo Colucci), ha collezionato 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Negli ultimi 90’ gli stimoli saranno ridotti ai minimi termini pure per gli emiliani: si preannuncia una sfida tutt’altro che entusiasmante.

La formazione

Olbia (4-3-3) : Van der Want; Arboleda, Palomba, Bellodi, Fabbri; Dessena, La Rosa, Mameli; Catania, Nanni, Biancu. Allenatore Biagioni.

