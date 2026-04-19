l’olbia compie l’impresa col trastevere 

Olbia 3

Trastevere 2

Olbia (3-4-3) : Viscovo; Moretti (26’ st Cubeddu), Putzu, M. Perrone; Cabrera (40’ st Marrazzo), Saggia, Biancu (32’ st Di Nardo), Petrone (20’ st Anelli); Furtado, Ragatzu, Islam (1’ st Santi). In panchina Testagrossa, Tomaselli, Gaye, Oproiescu. Allenatore Livieri.

Trastevere (4-2-1-3) : Della Rocca; Petrucci, Ciucci, Mattia, Zitelli (15’ st Lupi); Ferrante (15’ st Ferraro), Crescenzo; Compagnone (15’ st Icardi); Morano (1’ st Baldari), Angelilli, Lorusso (15’ st Pacetti). In panchina Avenia, Scaffidi. Allenatore Bernardini.

Arbitro : Barbatelli di Macerata.

Reti : pt 40’ Lorusso, 45’ Saggia; st 7’ Cabrera, 11’ Ragatzu, 34’ Crescenzo.

Note : espulso Carafa (allenatore portieri Olbia); ammoniti Biancu, Moretti e Ferrante. Spettatori circa 500.

Olbia. L’Olbia risorge dai bassifondi, batte il Trastevere 3-2 e si rimette in corsa per i playout. A tre giornate dalla fine del campionato di Serie D i bianchi sfoderano la prestazione della vita e strappano alla vice capolista 3 punti fondamentali.

Al Nespoli, dopo un primo tempo di marca gallurese, i capitolini passano al 40’ con Lorusso direttamente su punizione, ma prima dell’intervallo Saggia pareggia i conti sugli sviluppi di un piazzato di capitan Ragatzu.

A inizio ripresa, tempo 7’, Cabrera firma la rete del soprasso su assist di Ragatzu, che 5’ dopo cala il tris facendo esplodere il Nespoli. Il gol di Crescenzo dopo la mezz’ora riapre la partita, poi il Trastevere sfiora il 3-3 col neo entrato Baldari ma dopo un finale di sofferenza è l’Olbia a festeggiare al triplice fischio. «Abbiamo affrontato una grande squadra facendo una grande partita, in cui non abbiamo mai mollato», interviene nel post gara Romolo Putzu, che alla vigilia aveva lanciato un appello agli olbiesi affinché stessero vicino alla loro squadra, «tuttavia ancora non abbiamo fatto niente».

Il difensore sottolinea: «La classifica è sotto gli occhi di tutti, questi devono essere solo i primi 3 punti di un finale di campionato in cui posso garantire che daremo tutto». Segue il tecnico Daniele Livieri: «I ragazzi sono stati bravissimi a reagire allo svantaggio contro un grande avversario: da domani testa all’Anzio, che verrà qui a dare battaglia».

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