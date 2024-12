L’olbia combatte ma con la gelbison deve arrendersi 

Gelbison 3

Olbia 2

Gelbison (4-3-3) : Apsits; Casella, Gallo, Viscomi, Coscia (46’ st Jabbi); Lenny (41’ st De Pasquale), Manzo (41’ st Aprile), Salzano; Prado, Croce (28’ st Golfo), Dambros (35’ st Kosovan). In panchina Colella, Marcelli, Accetta, Fontanella. Allenatore Giampà.

Olbia (4-2-3-1) : Di Chiara; Chazarreta (26’ Pani), Lucarelli (6’ st Cabrera), Marie-Sainte, Petrone; Rizzo, Yanovskyy; De Grazia, Marroni (10’ st Della Salandra), Costanzo (35’ st Caggiu); Furtado. In panchina Rizzitano, Gonzalez, Bertini, Cassitta, Giandomenico. Allenatore Zé Maria.

Arbitro : Arnese di Teramo.

Reti : pt 1’ Croce, 37’ Prado, 40’ Furtado; st 13’ Dambros, 31’ Cabrera.

Note : ammoniti Viscomi, Coscia, Salzano (G) e Pani (O). Recupero 1’ pt-4’ st. Spettatori 600.

Vallo della Lucania. L’Olbia chiude il 2024 come l’aveva iniziato: con una sconfitta. Lo sfortunato anno dei bianchi, o della retrocessione in Serie D dopo 8 stagioni in C, va in archivio col 2-3 subito in trasferta dalla Gelbison. Un risultato che inchioda in zona playout la squadra di Zé Maria, che gira con 16 punti rimandando la rimonta al girone di ritorno al via il 5 gennaio col derby in casa dell’Ilvamaddalena.

Gelbison in vantaggio dopo 32” con Croce, che brucia tutti al via infliggendo una mazzata all’Olbia. I galluresi impiegano un po’ per carburare, mentre i campani premono per il raddoppio impegnando Di Chiara con Dambros prima del 2-0 siglato al 37’ da Prado. La replica stavolta non si fa attendere, con Furtado che in 3’ accorcia le distanze. Prima dell’intervallo Di Chiara disinnesca Croce e si va negli spogliatoi sul 2-1.

In avvio di ripresa, dopo il miracolo di Di Chiara su Prado, i padroni di casa potrebbero ipotecare la vittoria capitalizzando il rigore per il fallo in area di Yanovskyy su Coscia ma dal dischetto Croce manda alto (9’). È tuttavia solo questione di minuti, perché prima del quarto d’ora la Gelbison cala il tris con Dambros. Al 31’, con un’incredibile parabola del pallone tirato senza grandi ambizioni, Cabrera, aiutato dalla papera del portiere di casa, la riapre. Ma è solo un’illusione.

