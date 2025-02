L’Olbia comanda ma con la capolista finisce in parità 

Olbia 0

Cassino 0

Olbia (4-2-3-1) : Di Chiara; Arboleda, Buschiazzo, Pani, Petrone; Rizzo, Maspero; De Grazia (10’ st Luzayadio), Ragatzu, Costanzo (37’ Marroni); Della Salandra (18’ st Furtado). In panchina Rizzitano, Lucarelli, Yanovskyy, Caggiu, Cabrera, Islam. Allenatore Zé Maria.

Cassino (3-5-2) : Stellato; Croce, Cocorocchio, Filippini; Tribelli (27’ st Raucci, 40’ st Carbone), Mele, Herrera, Senesi (22’ st Bellucci), Maciariello (38’ st Onesto); Valente (15’ st Rossi), Abreu. In panchina Lovecchio, Carnevale, Caiazzo. Allenatore Carcione.

Arbitro : Cerea di Bergamo.

Note : ammoniti Costanzo, Pani, Buschiazzo (O), Valente, Cocorocchio e Mele (C). Recupero: 4’ pt-5’ st. Spettatori 354.

Olbia. L’Olbia ridimensiona il Cassino, ma la sfida con la capolista frutta alla squadra di Zé Maria solo un punto. L’anticipo della 6ª giornata di ritorno di Serie D termina 0-0: un peccato per i galluresi, che al “Nespoli” fanno la partita.

Il match inizia con mezz’ora di ritardo perché l’intensa pioggia ha cancellato le linee del campo. Ripristinatele, e consegnata alla moglie di Truddaiu la targa intitolata allo storico capitano dei bianchi scomparso di recente (per il quale viene osservato un minuto di silenzio), si parte con Di Chiara subito in evidenza su Abreu. Al 19’ Ragatzu può sbloccarla ma si fa ipnotizzare da Stellato, poi prima dell’intervallo ci pensa troppo e calcia addosso al portiere. Il discorso è rinviato alla ripresa: nel frattempo i padroni di casa hanno perso Costanzo per infortunio e la pioggia ha ripreso a cadere incessante.

Galluresi propositivi e pericolosi, Cassino in difficoltà, finché il neo entrato Bellucci non fa venire i brividi a Di Chiara mandando a fil di palo (34’). Dall’altra parte Stellato si supera su Buschiazzo dagli sviluppi di una punizione di Ragatzu (40’). Ma non è giornata: finisce con un pareggio e tante recriminazioni per l’Olbia, che con 24 punti resta in zona playout. «Ai punti avremmo vinto noi», commenta di Zé Maria: «Ci hanno messo in difficoltà all’inizio, poi abbiamo preso le misure ma il loro portiere è stato bravo: complimenti ai miei ragazzi».

RIPRODUZIONE RISERVATA