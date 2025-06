L’Olbia coltiva il sogno di misurarsi con la Serie C  

Non solo ripescaggio. Intervenuto ieri a “L’Informatore Sportivo” su Radiolina, il direttore dell’area tecnica dell’Olbia Manuel Gonzalez ha parlato di passato e futuro, del travagliato ultimo campionato in Serie D, chiuso con un’insperata salvezza diretta, e della prossima stagione, in cui i bianchi lotteranno per vincere. Parola di Gonzalez. Programmazione

«Veniamo da una stagione molto impegnativa, in cui siamo anche partiti in ritardo», ha ammesso l’ex difensore, che a gennaio ha appeso gli scarpini dell’Olbia al chiodo per passare dietro la scrivania del club gallurese, «ma abbiamo imparato la lezione e quest’anno stiamo partendo in anticipo per programmare una stagione giusta».

Ripescaggio

Con lo stesso aplomb Gonzalez ha risposto al conduttore Alberto Masu sull’argomento del giorno: la domanda di ripescaggio in Serie C presentata giovedì scorso. Una mossa che ha spiazzato tutti, non solo perché l’Olbia non ha i titoli, ma anche perché l’operazione costerebbe oltre un milione di euro. Non proprio noccioline per una società che nell’ultimo anno ha faticato a pagare gli stipendi. «Sappiamo che le probabilità di essere ripescati sono molto basse ma l’idea c’è per i casini che stanno succedendo in C e in B: vogliamo dimostrare che se c’è una possibilità siamo disponibili a coglierla», ha premesso il dirigente argentino prima di parlare di soldi. «Per il prossimo campionato non avremo a disposizione un budget altissimo, ma se dovesse arrivare il ripescaggio come proprietario mi farei due conti e tirerei fuori i soldi». Chi ha orecchie per intendere (vedi Murat Yilmaz, l’imprenditore turco che finanzia l’Olbia targata SwissPro) intenda.

Il nuovo tecnico

In attesa di novità, i bianchi si preparano alla Serie D: martedì scorso è stato presentato il nuovo allenatore Lucas Gatti, che a novembre si era dimesso per “motivi personali”, salvo tornare alla prima ri-chiamata. «Oltreché essere preparato sul piano tecnico, Gatti è la persona giusta da cui ripartire perché con lui sarà possibile creare un ambiente positivo in cui lavorare e avvicinare la squadra alla città. A Olbia si sente un distacco che non ho mai sentito in altre piazze: se vogliamo creare qualcosa di bello ciò non può accadere», sottolinea Gonzalez.

Percorso di crescita

«Ci vorrà tempo e credibilità, che va conquistata dimostrando che le parole possono diventare fatti, anche se per quello che è successo quest’anno, comprese cose penali e accuse di razzismo, va fatto un plauso alla società che ha superato tutto restando sul percorso, che sarà sempre di crescita». Martedì è stata anche tracciata la via. «Io parto sempre per vincere, come chiunque nello sport. Poi dipenderà da tante cose», ha aggiunto Gonzalez. Il blocco dei senatori è confermato: «Faremo la squadra partendo dal blocco dei giocatori dell’anno scorso, Ragatzu, Biancu, Buschiazzo, che sono arrivati a gennaio e ci hanno dato una grossa mano, e inserendo ragazzi innanzitutto locali, che sentano la Sardegna dentro e che possano dare quel qualcosa in più che serve per vincere. Perché ovviamente puntiamo a vincere».

