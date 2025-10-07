VaiOnline
Serie D.
08 ottobre 2025 alle 00:30

«L’Olbia ci dia risposte» 

I giocatori incrociano le braccia per protesta contro il club 

Olbia. Come preannunciato tramite un comunicato lunedì notte, ieri l’Olbia non si è allenata. Di pomeriggio la squadra capitanata da Daniele Ragatzu si è presentata al Nespoli ma non ha svolto la seduta della ripresa in vista della gara di domenica a Ostia col Montespaccato.

Il segnale

In attesa di avere diversi stipendi, come gli altri dipendenti dell’Olbia Calcio, e seriamente preoccupati per il futuro, i giocatori hanno voluto dare «un segnale deciso e coeso», sottolineano nel comunicato, di fronte a «una proprietà assente e inoperosa» alla quale chiedono «risposte e certezze». Una presa di posizione chiara che mette pressione alla SwissPro, che detiene il 70 per cento delle quote del club gallurese, e sollecita in qualche modo la cessione del club, a maggior ragione adesso che la trattativa tra l’imprenditore edile Roberto Sulas e il patron turco Murat Yilmaz, massimo finanziatore della società svizzera, sarebbe arrivata alle battute finali.

Trattative

La firma potrebbe slittare di qualche giorno per questioni burocratiche. Ma una cosa è certa: con Sulas cambierebbero molte cose, anche nel progetto tecnico. Negli ultimi giorni il consulente incaricato per la vendita Giovanni Degortes avrebbe ricevuto due manifestazioni di interesse: una da parte di alcuni imprenditori romani che si erano interessati di recente ad altri club, sempre in Serie D, e l’altra da parte di un gruppo brianzolo.

Tuttavia i tempi sono molto stretti, e se l’Olbia non passa di mano nel giro di dieci giorni la fine potrebbe avvicinarsi. Intanto Sulas, che gode del sostegno dei soci di minoranza Gian Renzo Bazzu e Alessandro Marino, si sarebbe fatto un’idea piuttosto chiara sui debiti dell’Olbia e su come gestirli.

Inoltre il primo dei due bilanci che mancano all’appello, quello del 2023/24, sarebbe pronto per essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione; assemblea che, a ieri, non risultava convocata. Se tutto procedesse da programma, la nuova proprietà potrebbe insediarsi dopo la partita col Montespaccato, un viaggio che (pare) finanzierà di tasca propria con partenza per Roma in aereo domenica all’alba e rientro in serata. Oggi la squadra dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente, ma senza Remus Bobocea: arrivato a fine settembre e impiegato da Giancarlo Favarin 10’ con la Nocerina, il 19enne esterno rumeno è passato al Budoni, avversario dei bianchi nel girone G.

