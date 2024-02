«L’Olbia ci crede» Parte dal Pineto la scalata salvezza  

Olbia. L’Everest dell’Olbia è la salvezza. E l’1-1 in rimonta con l’Entella il campo base dei bianchi. O almeno così dovrebbe essere per Marco Gaburro.

Presentando la gara esterna col Pineto, in programma oggi (ore 16,15) per l’8ª giornata di ritorno di Serie C, l’allenatore dei galluresi spiega: «Mercoledì dopo la partita ho detto quale doveva essere la base di partenza, e col Pineto mi aspetto che la squadra dimostri di aver capito». Il pareggio coi liguri ha interrotto il digiuno di punti dell’Olbia, penultima in classifica a quota 21. «C’è ancora tanto su cui lavorare», premette il tecnico, «ma i risultati danno quell’entusiasmo che sul lavoro si traduce in maggiori energie mentali». Per salvarsi servirà tuttavia altro. «Credere nella salvezza è una cosa, porsi degli obiettivi è un’altra», sottolinea intanto Gaburro. «Finché la matematica lo permette è giusto credere nella salvezza diretta, ma noi dobbiamo porci degli obiettivi progressivi facilmente raggiungibili, come dare continuità alla partita con l’Entella, fare risultato in trasferta e consolidare la possibilità di fare i playout evitando di scivolare all’ultimo posto». Dove la Fermana incombe a -4.

«Difficile stabilire una quota salvezza, e abbiamo talmente pochi punti che al momento fa poco la differenza, ma si sicuro», aggiunge l’ex Rimini, «quelli che abbiamo non bastano: ne abbiamo fatto 4 in quattro partite, dobbiamo alzare la media». Una vittoria con gli abruzzesi aiuterebbe. Partendo dal presupposto che non sarà facile. «Il Pineto è la rivelazione di questo campionato: ha giocatori importanti che si stanno esprimendo al loro massimo, come il loro bomber Volpicelli, e un blocco squadra che sta sfruttando l’entusiasmo per la promozione. Se riusciremo a pareggiare la parte caratteriale», conclude Gaburro, «diventerà una partita». Rientrano La Rosa, Motolese e Zallu dalla squalifica, assente Biancu, fermato per un turno dal giudice sportivo.

La formazione

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Dessena, Schiavone, La Rosa; Cavuoti, Nanni, Ragatzu. Allenatore Gaburro.

