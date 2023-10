l’Olbia cede nel finale: festeggia l’Ancona 

Olbia 0

Ancona 1

Olbia (4-2-3-1) : Rinaldi; Arboleda (38’ st Caggiu), Bellodi, Motolese, Montebugnoli; La Rosa, Biancu; Cavuoti, Ragatzu, Contini (15’ st Corti); Scapin (15’ st Nanni). In panchina Palmisani, Van der Want, Zallu, Incerti, Palomba, Belloni, Mameli, Fabbri. Allenatore Greco.

Ancona (3-5-2) : Perucchini; Marenco, Cella, Dutu (15’ st Cioffi); Peli (1’ st Clemente), Saco (20’ st Mattioli), Basso, Paolucci, Martina (37’ st Barbabà); Spagnoli (1’ st Energe), Kristoffersen. In panchina Vitali, Testagrossa, Nador, Useini, Agyemang, Paglialunga, Gavioli. Allenatore Donadel.

Arbitro : Leone di Barletta.

Rete : nel secondo tempo, 35’ Energe.

Note : espulsi Corti e Barnabà al 46’ della ripresa. Ammoniti Biancu, Motolese (O), Spagnoli e Paolucci (A). Recupero 1’ pt-4’ st. Spettatori 752.

Olbia. Alla vigilia, l’allenatore dell’Olbia Leandro Greco aveva definito “trappola” la sfida con l’Ancona. Trappola in cui la sua squadra è finita sull’unica palla gol dell’avversario nella ripresa. La gara della 6ª giornata di Serie C la decide Energe a 10’ dal triplice fischio, espugnando il “Nespoli” e beffando i bianchi che fino al quel momento avevano avuto le occasioni più ghiotte.

La gara

Poche emozioni nel primo tempo: in avvio Coli grazia Rinaldi spedendo in Curva Mare e sciupando la palla persa da La Rosa, che si rifà firmando la prima conclusione dei padroni di casa, di poco a lato (9’). Al 35’ Contini si mangia il vantaggio dopo l’uno-due Cavuoti-Ragatzu, lo imita dall’altra parte il neo entrato Energe a inizio ripresa. L’Olbia viene fuori alla distanza: dopo il 20’ ci provano Ragatzu, disinnescato sulla linea di porta da Clemente, poi Cavuoti, fermato da Perucchini, e ancora Ragatzu, a fil di traversa. La regola del “gol sbagliato, gol subito”, però, è impietosa e si materializza al 35’ quando Energe insacca su assist di Cioffi infliggendo ai bianchi il secondo ko in campionato. «Le sconfitte non sono mai casuali o dovute a sfortuna», dice Greco: «Al netto della buona prova, fosse finita 2-0 per noi non avremmo rubato nulla, ma se non concretizzi rischi di essere punito al minimo errore».

