L’Olbia cambia proprietario 

Olbia. Alla vigilia della gara col Gubbio le dichiarazioni del tecnico dell’Olbia Leandro Greco passano in secondo piano. Ieri è arrivata la conferma dell’accordo preliminare per la cessione di buona parte delle quote a un gruppo straniero.

La società

Si tratta della SwissPro, «azienda di recente costituzione - si legge nel comunicato - formata da esperti del settore calcistico, professionisti e investitori» con sede legale a Wollerau, Svizzera. Il contratto preliminare sottoscritto con i soci del club gallurese Alessandro Marino, Alexandre Tartara, Gian Renzo Bazzu e Massimo Curreli ne prevede l’ingresso al 70 per cento del capitale sociale: il resto rimarrà a Marino, che continuerà a ricoprire la carica di presidente, Tartara e Bazzu, consiglieri insieme ad altri quattro nuovi membri. Tra questi Klaus Schwerdoeger, presidente del cda di SwissPro, e Benno Raber, membro del cda e cso dell’azienda: gli altri due sono ancora da individuare, mentre sul fronte olbiese uscirebbe Curreli. Se ne saprà di più quando il preliminare diventerà definitivo, «a partire dalla finalizzazione notarile fissata - sottolinea il comunicato - entro tre settimane». Soddisfatto Marino: «Dopo un lungo confronto con numerosi soggetti italiani e stranieri abbiamo scelto di aprire il capitale a SwissPro, che ci ha pienamente convinto. Resterò con piacere alla guida del Club, anche se come socio di minoranza, per completare il progetto iniziato nel 2015».

Gli fanno eco Schwerdoeger («Non vedo l’ora di sostenere il club, la dirigenza e i miei partner nel realizzare le loro aspirazioni, che la fedele e straordinaria fan base dell’Olbia Calcio merita così tanto») e Raber («Insieme possiamo generare un futuro luminoso e prospero per l’Olbia»). L’operazione punta a sviluppare il progetto Olbia a partire dalla costruzione del nuovo stadio e dal rafforzamento della prima squadra.

La partita

Che intanto oggi alle 16.15, dopo la sosta forzata per il rinvio del match col Pineto, è di scena a Gubbio per la 9ª giornata di Serie C. «Incontriamo un avversario che nei duelli vinti è tra i primi del girone e sa lavorare benissimo sui punti deboli di chi ha di fronte: ci aspetta una bella partita tosta, che siamo in grado di affrontare a condizione di fare un’ottima gara», spiega Greco. «Il Gubbio ha giocatori di qualità ed è allenata da uno dei tecnici più esperti», aggiunge l’ex Südtirol alludendo a Piero Braglia, che da giocatore ha avuto a Cosenza. «Ha vinto tanto: sarà stimolante trovarselo di fronte».

Per la sfida del “Barbetti” torna a disposizione Dessena dopo l’infortunio; ai box Mordini, Zanchetta e Boganini, out Corti per squalifica. Ma l’allenatore dell’Olbia, che non vince dall’8 settembre, è fiducioso: «La squadra ha bisogno di tempo: possiamo fare un campionato importante ma per step, alla fine siamo a un punto dai playoff con una partita in meno. Vogliamo fare la prestazione e provare a vincere su tutti i campi, non vincere il campionato, e l’ambiente può aiutarci, perché un ambiente compatto porta a fare risultati straordinari. Abbiamo i giovani giusti per fare le cose giuste: ora vogliamo accelerare il percorso e fare punti».

La formazione

Olbia (4-2-3-1) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; La Rosa, Biancu; Cavuoti, Ragatzu, Contini; Nanni. Allenatore Greco.

