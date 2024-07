L’Olbia assicura: «Abbiamo pagato tutte le mensilità» 

Olbia. Ebbene sì: l’Olbia avrebbe pagato gli stipendi dei dipendenti sportivi entro il termine ultimo di ieri. Lo sostiene una fonte interna alla società che in serata, al termine di una giornata in cui il club gallurese era dato per spacciato, ha svelato ufficiosamente che la proprietà svizzera, in silenzio stampa da 2 mesi, avrebbe provveduto a saldare con un bonifico bancario le mensilità di marzo, aprile e maggio.

Condizione necessaria all’ammissione al campionato di Serie D, la cui domanda va presentata entro domani alle 18. Per sapere se l’operazione è andata a buon fine basterà poco: i soldi dovrebbero comparire a breve sul conto corrente dei beneficiari che - per inciso - fino a ieri sera lamentavano di non aver ricevuto nulla. In ogni caso, oggi la Covisoc comunicherà ufficialmente l’avvenuto pagamento o il no degli stipendi da parte dei club che dovevano saldarli entro ieri, cioè quelli retrocessi, avendo gli altri tempo fino a domani, ma anche i termini per le società inadempienti per fare ricorso e mettersi in pari. In ogni caso, se così fosse, SwissPro avrebbe tenuto fede agli impegni assunti nella conferenza stampa del 30 aprile e tutelato l’investimento da un milione e 400mila euro fatto lo scorso novembre acquistando il 70 per cento delle quote dell’Olbia dall’ex presidente Alessandro Marino e soci, senza dimenticare la fideiussione di 350mila euro versata a gennaio per la Serie C, categoria persa quest’anno dopo otto stagioni consecutive di professionismo.

A proposito di fideiussione, SwissPro l’avrebbe usata come garanzia per il prestito chiesto per pagare gli stipendi per una cifra sui 280mila euro: i contributi fiscali sarebbero stati versati la settimana scorsa utilizzando il credito d’imposta. Ora, posto che lo scoglio stipendi sarebbe stato superato, e che la domanda di iscrizione al campionato e la fideiussione bancaria da 31mila euro sarebbero già pronte, resta l’incognita sulla liquidità: con quali mezzi l’Olbia affronterà la Serie D? La domanda, lecita, torna drammaticamente di attualità dal momento che i contatti tra Roberto Felleca, che si è proposto di gestire la stagione sportiva dei bianchi finanziandola di tasca propria, e il presidente Guido Surace e Benno Räber, del board di SwissPro, si sarebbero interrotti. La telenovela continua.

