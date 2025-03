L’Olbia annuncia: «L’inchiesta sportiva è stata archiviata» 

Olbia. A distanza di cinque mesi dall’apertura dell’indagine, la Procura federale chiude il caso sui presunti comportamenti illeciti all’Olbia Calcio archiviando la pratica per mancanza di «fattispecie di rilievo disciplinare».

La notizia è arrivata ieri attraverso i canali ufficiali della società. «Con riferimento al comunicato stampa del 16 novembre 2024, col quale il club prendeva atto di un’indagine federale per presunti comportamenti illeciti da parte di tesserati», recita la nota diramata in tarda serata, «Olbia Calcio 1905 comunica che è pervenuta la comunicazione da parte della Procura federale Figc che le indagini sono concluse e non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare. Pertanto, con provvedimento a parte e previa condivisione dello stesso da parte della Procura generale dello Sport, è stata disposta l’archiviazione del procedimento».

Dopo il campo, sul quale sono arrivate due vittorie consecutive che hanno permesso ai bianchi di tirarsi fuori dalla zona retrocessione per la prima volta dall’inizio del campionato di Serie D, il sereno torna anche ai piani alti della società.

L’indagine era stata aperta dopo una segnalazione interna, un esposto presentato via pec da un tesserato su presunti episodi gravissimi accaduti nello spogliatoio della squadra (ipotetici atti di razzismo e intimidazioni da parte di tesserati dell’Olbia nei confronti di altri tesserati e di alcuni giocatori verso i compagni di squadra), peraltro alla presenza, secondo quanto riportato allora, di dirigenti. A supporto delle accuse sarebbero state prodotte prove audio e video.

L’Olbia si era resa subito disponibile a collaborare con la Procura federale, che nel corso dell’indagine avrebbe convocato e sentito diversi calciatori come persone informate sui fatti affinché venisse fatta luce sulla vicenda, definita «grave e inaccettabile per un club internazionale che punta su giocatori e membri dello staff provenienti da tutto il mondo», annunciando che avrebbe preso provvedimenti qualora fossero emerse responsabilità da parte di tesserati o collaboratori come parte lesa. Tutto bene quel che finisce bene. Adesso non resta che salvare la categoria.

