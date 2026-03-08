VaiOnline
In bilico.
09 marzo 2026 alle 00:23

l’olbia annaspa ma non demorde 

Olbia. Se il campionato di Serie D finisse oggi l’Olbia retrocederebbe in Eccellenza senza passare per i playout. La vittoria nel derby di Gallura col Budoni ha interrotto un digiuno di successi che durava da un intero girone e ha permesso ai bianchi, terzultimi con 24 punti, di accorciare le distanze rispetto alla zona salvezza, lontana ora nove lunghezze, ma il distacco di 8 punti dalla tredicesima in classifica (a oggi l’Anzio) è sufficiente per annullare gli spareggi.

Fortuna vuole che al termine della stagione regolare manchino ancora otto giornate e che il calendario offra all’Olbia diversi scontri diretti, a partire dal prossimo match con l’Ischia, ma occhio ai passi falsi: le cenerentole Real Monterotondo, che segue a -1, e Cassino (-6) hanno ripreso a macinare punti e potrebbero approfittarne. La sosta dovuta alla Viareggio Cup potrà essere sfruttata per svuotare l’infermeria: la speranza è che per la trasferta di Ischia del 15 marzo possano recuperare Ragatzu, Mameli, Viscovo e Anelli.

Allo stesso tempo, però, il turno di riposo rischia di spezzare il ritmo dopo due partite giocate come si deve giocare per salvarsi: contro Flaminia Civita Castellana e Budoni l’Olbia non avrà mostrato il miglior calcio della sua storia però ha portato a casa 4 punti, un bottino che mancava dalle prime giornate di campionato.

Da vedere poi come i galluresi se la caveranno con l’insolito orario della gara con l’Ischia, in programma alle 11. Un appuntamento che oltre a Saggia, che sconterà contro i campani la seconda di tre giornate di squalifica, salterà per somma di ammonizioni Cabrera, ma per il quale torneranno a disposizione dopo la squalifica Biancu e Santi. A ciò si aggiunga il recente ingaggio dei difensori Gaye e Oproiescu, già noto quest’ultimo ai tifosi sardi per avere indossato in carriera le maglie di Torres, Lanusei e San Teodoro.

