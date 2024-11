L’Olbia allontana Corda 

Olbia. Come in “Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie, il rischio è che all’Olbia non rimanga nessuno. Ieri è stato “tagliato” Ninni Corda, ma il dirigente nuorese non è che l’ultimo di una lunga serie di figure allontanate dalla proprietà svizzera in un anno di gestione.

Foglio di via

Il clamoroso provvedimento della settimana scorsa nei confronti dei giocatori fedelissimi di Corda (La Rosa, Anelli e Santi), invitati a farsi da parte ufficiosamente «per scarso rendimento», ha suscitato la contestazione della tifoseria (insorta a favore di capitan La Rosa) ed era come previsto la mossa propedeutica alla cacciata dell’ex allenatore del Tempio che, recita il comunicato della società, «non sarà più coinvolto nel progetto Olbia Calcio» e «pertanto non interagirà più» col club, «i suoi dipendenti, giocatori e team tecnico e viceversa, così come con la stampa in merito all’Olbia Calcio». Non mancano i ringraziamenti a Corda «per il suo impegno in questo progetto fin dal suo arrivo» e «per essere riuscito a costruire una squadra che ha consentito all’Olbia di iniziare la stagione calcistica 2024/2025 in tempo nonostante le sfide che il club ha dovuto affrontare a luglio e agosto. Il Sig. Corda rimarrà consulente di Swiss Pro Promotion fino alla scadenza del contratto il 31 marzo 2025, e pertanto rimane vincolato dai termini del suo contratto con Swiss Pro Promotion, inclusa la riservatezza».

Il futuro

Ignote le ragioni per le quali l’Olbia ha deciso di privarsi di Corda, così come non è dato sapere chi lo sostituirà: i quesiti, posti dall’Unione Sarda alla società, sono rimasti senza risposta. Facile, tuttavia, che del mercato al via tra una settimana si occupi in prima persona il nuovo allenatore Zé Maria, con cui i galluresi hanno conquistato 4 punti in due gare risalendo in classifica fino al terzultimo posto che vale i playout. Intanto, se La Rosa potrebbe essere reintegrato, Anelli, che degli epurati era il più vicino a Corda, potrebbe essere messo fuori rosa, a dispetto delle tutele del contratto collettivo. Da vedere la posizione di Santi. Ma anche quella di Costanzo: pare che pure lui sia stato invitato a lasciare Olbia. Peccato, però, che si tratti di uno dei migliori, autore tra l’altro del gol con cui i bianchi hanno ribaltato e vinto 2-1 la gara di domenica con la Cynthialbalonga.

Il tecnico

Nel post partita della 13ª giornata di Serie D Zé Maria ha detto: «Dobbiamo pensare a ricompattare il gruppo e la città perché non è pensabile raggiungere qualsiasi obiettivo senza uno spirito unitario e il supporto della tifoseria». Le grandi manovre sono iniziate.

