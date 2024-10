L’Olbia affonda con la Paganese È crisi profonda 

Olbia 0

Paganese 2

Olbia (4-4-2) : Di Chiara; Arboleda (40’ st Totti), La Rosa (33’ st Pani), Gonzalez (30’ st Lucarelli), Rizzi; De Grazia, Staffa, Maspero, Cabrera; Furtado (25’ st Santi), Costanzo. In panchina Rizzitano, Anelli, Bertini, Rizzo, Chazarreta. Allenatore Gatti.

Paganese (3-5-2) : Spurio; Langella, G. Esposito, Dicorato; Boccia (47’ st Zugaro), Montoro, Mancino (37’ st G. De Feo), Bucolo (42’ st Di Masi), De Angelis; Coratella (25’ st Ferreira), Faella (25’ st Del Gesso). In panchina Cacciapuoti, Ventura, F. De Feo, Giamminelli. Allenatore R. Esposito.

Arbitro : Mirri di Savona.

Reti : pt 6’ Mancino, 18’ Faella (r).

Note : ammonito Langella (P).

Olbia. E sono cinque. Con la Paganese si materializza la quinta sconfitta dell’Olbia. La squadra di Lucas Gatti, prima al “Nespoli” per il neo allenatore, paga il pessimo avvio e l’uno-due Mancino-Faella che ipoteca il successo nell’anticipo della 7ª giornata di Serie D. È un passo indietro dopo la prestazione di Cassino. Così i galluresi, colpiti in settimana dalla notizia dell’indagine della Procura federale su presunti atti di razzismo e intimidazioni nello spogliatoio, sono inchiodati in fondo alla classifica a quota 2. E si avvicinano al turno infrasettimanale di mercoledì sul campo del Trastevere con le ossa rotte.

Avvio terribile

Il detto “gara bagnata, gara fortunata” non si addice ai padroni di casa. L’impatto della Paganese è devastante: i campani passano in vantaggio al 6’ su azione con Mancino e raddoppiano al 18’ con il rigore trasformato da Faella per il contatto in area tra Gonzalez e Mancino. Ma già in precedenza gli ospiti avevano sfiorato la seconda rete con Coratella e lo stesso Faella. Quanto all’Olbia, si segnala un buon pallone sprecato da Costanzo sullo 0-1 e, a ridosso dell’intervallo, la conclusione di Furtado che Spurio disinnesca come può: peccato che sulla respinta nessuno dei bianchi riesca ad approfittarne.

Il secondo tempo

Nella ripresa, al 15’ lo scambio tra Furtado e Cabrera si chiude col pallone tra le braccia del portiere, e pure gli altri tentativi risultano vani. Gatti si rammarica: «I loro gol sono regali nostri, come quelli del Cassino, e questo mi fa molto arrabbiare. Può sembrare incredibile ma ho visto molte cose buone, più di quelle di domenica scorsa che pure un punto ce l’hanno dato. A fine primo tempo e nella ripresa abbiamo fatto bene, però negli ultimi 30 metri dobbiamo migliorare: là vengono fuori i singoli, e noi di forti ne abbiamo».

