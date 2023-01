L’Olbia abbatte il Montevarchi 

Olbia (3-4-3) : Sposito; Brignani, Emerson, Travaglini; Fabbri, La Rosa, Biancu (35’ st Occhioni), Sperotto; Contini (20’ st Incerti), Nanni (40’ st Babbi), Ragatzu. In panchina Di Giorgio, Van der Want, Gabrieli, Secci, Arboleda, Palesi, Zanchetta, Sanna, Konig, Sueva. Allenatore Occhiuzzi.

Olbia 2

Aquila Montevarchi 1

Aquila Montevarchi (3-4-1-2) : Mazzini; Fiumanò (47’ st Chiti), Bertola, Tozzuolo; Lischi, Marcucci, Nador, Amatucci (47’ st Boccadamo); Biagi (10’ st Cerasani); Jallow, Giordani (45’ Kernezo). In panchina Giusti, Gennari, Mané, Bassano. Allenatore Banchini.

Arbitro : Burlando di Genova.

Reti : 24’ pt Lischi, 39’ pt Contini, 7’ st Ragatzu.

Note : ammoniti Zanchetta, Sposito (O), Jallow, Cerasani, Fiumanò (AM). Recupero 4’ pt-5’ st. Spettatori 800.

Olbia. Il nuovo anno regala all’Olbia un risultato nuovo, nel senso di (quasi) sconosciuto. Nello scontro salvezza con l’Aquila Montevarchi, della seconda di ritorno, la squadra di Roberto Occhiuzzi centra infatti la terza vittoria nel campionato di Serie C.

Successo prezioso

Un 2-1 in rimonta, firmato da Contini e Ragatzu, che vale il sorpasso in classifica ai danni dei toscani e l’addio all’ultimo posto. E domenica si va nelle Marche per un altro scontro diretto con la Vis Pesaro dell’ex Brevi, a +1 nel girone B. Intanto, i bianchi si godono la prima del 2023 al “Nespoli”. Peccato per l’avvio shock.

Ospiti pericolosi con Amatucci, che al 3’ testa i riflessi del nuovo acquisto Sposito, schierato subito titolare tra i pali dell’Olbia, e Jallow, sul quale il portiere di casa si esibisce in uscita al 10’. Superato il quarto d’ora, Marcucci colpisce la traversa direttamente dalla bandierina. Poi, al 24’, i toscani passano: break di Jallow nella trequarti e palla a Lischi, che sigla lo 0-1 complice la papera di Sposito. Prima dell’intervallo, tuttavia, dopo un primo tentativo di Nanni, intercettato da Mazzini, Contini, servito proprio da Nanni, ristabilisce l’equilibrio, e si va negli spogliatoi sull’1-1.

Il gol vittoria

A inizio ripresa Biagi chiama in causa Sposito, che stavolta non si fa trovare impreparato, ma dall’altra parte Ragatzu fa anche meglio, firmando il 2-1 al 7’ da angolo di Emerson. Doppio giro di lancette e Nanni cerca il tris, trovando, però, Mazzini. Senza fortuna anche il tentativo di Brignani, di testa a ridosso della mezz’ora. Ma va bene così.

