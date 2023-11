L’Olbia a Recanati «Sfida insidiosa»  

Olbia. Un successo in casa della Recanatese oggi (ore 14) in occasione della 13ª giornata di Serie C potrebbe valere all’Olbia un bel balzo in avanti. In classifica, dove aggancerebbe i marchigiani a quota 18, in zona playoff e anche a livello mentale, perché sarebbe il terzo risultato utile di fila. Una bella iniezione di fiducia per la squadra di Leandro Greco, che prima di partire ha presentato la sfida del “Tubaldi”.

«La Recanatese è una formazione di categoria, che ha nei due attaccanti i punti di forza: Sbaffo e Melchiorri, con cui ho giocato a Perugia, sono pericolosi e imprevedibili, dovremo cercare di limitarli», ha spiegato, «ci attende una gara piene di insidie ma abbiamo avuto la possibilità di fare una settimana tipo dopo tanti turni ravvicinati. Sono soddisfatto di come abbiamo lavorato e dei progressi: stiamo sviluppando una buona mole di occasioni e concedendo il giusto. Dobbiamo migliorare nei dettagli ma non sono preoccupato per i gol, perché creiamo tanto: ho fiducia nei miei attaccanti, hanno le qualità per concretizzare». Il tecnico a Recanati potrebbe mischiare le carte: «Zanchetta può giocare dall’inizio. Centrocampo a tre? Deciderò all’ultimo. Quanto alla difesa, Montebugnoli è da valutare: con Mordini indisponibile non vogliamo rischiare. E poi c’è Fabbri, e la possibilità di giocare a tre dietro», ha concluso.

Intanto ieri è arrivata l’ufficialità del rinvio da domenica al 6 dicembre della gara interna col Rimini su richiesta dell’Olbia per le assenze dei “nazionali” Nanni, Fabbri e Palmisani.

La formazione

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Fabbri; Dessena, Zanchetta, Biancu; Contini, Nanni, Ragatzu. Allenatore Greco.

