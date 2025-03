L’Olbia a Pozzuoli insegue il colpo lontano dal Nespoli 

La trasferta di Pozzuoli potrebbe svelare molto sul futuro prossimo dell’Olbia. Oggi alle 14.45 la squadra di Zé Maria affronta a domicilio la Puteolana nell’anticipo della 9ª giornata di ritorno, sapendo di non poter fallire: la salvezza dipenderà dai risultati lontano dalla Sardegna, dove i bianchi hanno raccolto finora 10 punti.

«Dobbiamo vincere fuori casa: è quello che ci sta mancando», ha sottolineato Zé Maria parlando della sfida sul campo della Puteolana, in cui vede un avversario difficile per la classifica, dov’è quinto con 43 punti, per il rendimento interno, avendo perso una sola volta nel proprio stadio, e perché a differenza dell’Olbia, tornata al successo domenica contro il Trastevere, viene dalla sconfitta, clamorosa e pesante, un netto 0-3, sul campo dell’Atletico Uri. «Le squadre che giocano contro di noi stanno dando l’anima: tutti vogliono battere l’Olbia perché sanno che stiamo giocando bene, in maniera agguerrita, e ci creano problemi, salvo poi crollare alla partita successiva com’è successo alla Paganese, con la quale abbiamo perso peraltro immeritatamente», ha spiegato allargando il discorso all’ultimo periodo, caratterizzato comunque da una ripresa che permette ai galluresi di lottare per la salvezza diretta con 27 punti e 2 di distanza dalla zona tranquilla della classifica.

«Ci proviamo»

«La Puteolana vorrà dimostrare che l’ultima sconfitta è un episodio, ma noi non possiamo perdere terreno: andiamo lì per giocarci la nostra partita e provare a vincere. Prima del Trastevere ci attendevano dieci finali: ne abbiamo vinta una, adesso ce n’è un’altra che ci aspetta», ha aggiunto il tecnico brasiliano, che in difesa dovrà rinunciare ad Arboleda, fermato dal giudice sportivo per un turno per somma di ammonizioni, ma ritrova Marie-Sainte, al rientro dopo cinque giornate di squalifica.

Quanto alla formazione, Zé Maria è stato molto chiaro: «Chi mi dà garanzie gioca. Il gruppo è cresciuto, siamo quasi 30 giocatori e la concorrenza è più alta. Come dico sempre ai ragazzi, non ho una squadra definita: tocca a loro mettermi in difficoltà».

