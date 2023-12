L’Olbia a caccia della vittoria 

Olbia. Oggi al “Nespoli” (ore 14) nella sfida col Pontedera dell’ex Canzi l’Olbia dovrà rinunciare a Cavuoti (problema muscolare) ma ritroverà Biancu, Nanni e Mordini. Altro sarà ritrovare la vittoria, che manca dal 2 novembre. E che dopo lo 0-4 subito a Pescara serve per dare un segnale forte e allontanarsi dai playout. «Sappiamo che le aspettative nei nostri confronti sono tante», esordisce Leandro Greco presentando il match della 18ª giornata di Serie C: «Ci ha fatto piacere la visita della curva prima della gara col Perugia, sentiamo la responsabilità e ci teniamo a voler regalare delle soddisfazioni ai tifosi: il loro sostengo è fondamentale. Sappiamo anche di non essere perfetti, io per primo, e quando commetto errori sono il primo a esserne dispiaciuto, ma lavoriamo sempre con grande serietà», spiega il tecnico dei bianchi, che in classifica con 17 punti seguono i toscani a -9. «Nelle ultime tre partite siamo calati in termini di occasioni da rete, e questo è un aspetto sul quale ci siamo concentrati: abbiamo dimostrato di saper creare i presupposti per il gol. Ora dobbiamo migliorare nel concretizzare quello che creiamo: abbiamo qualità e giocatori per farlo».

E determinazione. «Dopo la sconfitta di Pescara mi aspetto una reazione di rabbia», aggiunge Greco. «Il Pontedera sta facendo bene, è una squadra giovane, ha entusiasmo, nel gioco è molto verticale e viene a prenderti uomo con uomo. Per certi versi sarà una partita facile da interpretare, perché diventeranno tutti duelli, ma proprio per questo sarà molto spigolosa».

La formazione

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Dessena, La Rosa, Biancu; Contini, Nanni, Ragatzu. Allenatore Greco.

