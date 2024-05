L’olandese Kooij anticipa Milan in volata a napoli 

NAPOLI. Sul lungomare di Napoli dove per il terzo anno consecutivo è fissato l'arrivo di tappa, dopo la cronometro di Perugia e le salite abruzzesi caratterizzate dal dominio della maglia rosa Pogacar, il Giro d'Italia ritrova il festival dei velocisti che si disputano la vittoria davanti a una moltitudine di appassionati calcolati, negli ultimi chilometri, in quasi centomila persone. Un vero e proprio bagno di folla davanti alla quale la spunta con una volata straordinaria Olav Kooij della Visma-Lease a Bike che batte sul traguardo in rimonta Jonathan Milan per il quale, per il secondo anno consecutivo, sfuma di un soffio la vittoria sul lungomare di Napoli.

La tappa è caratterizzata da due parti separate, con i primi 180 km, dei complessivi 214, pianeggianti, prima di un finale nervoso e in alcuni punti impegnativo in cui i corridori affrontano due strappi, sulla salita di Monte di Procida, Gran Premio della montagna di 4^ categoria e poi nello spettacolare finale in città, con l'arrampicata da Coroglio al Capo di Posillipo, prima della discesa che porta ai tre chilometri conclusivi sul lungomare Caracciolo. Dopo la lunga fuga del duo Andrea Pietrobon e Mirco Maestri (Polti Kometa), nel finale ci prova invano Julian Alaphilippe. Nel finale, sulla salita di Coroglio, va in fuga Narvaez che riesce a mantenere la testa della gara fino a 20 metri dal traguardo quando la reazione del gruppo e dei velocisti si fa impetuosa. All’inseguimento partecipa anche la maglia rosa Pogacar per il compagno di squadra Molano che resta però imbottigliato e non riesce a piazzare il suo spunto. Milan, che probabilmente teme di non agguantare in tempo l'ecuadoregno, parte troppo presto e l'olandese Kooij con un colpo di reni lo beffa sulla linea del traguardo e piazza la sua trentatreesima vittoria da professionista.

Oggi giornata di riposo, prima dell’arrivo in salita di domani a Bocca della Selva.

Ordine d’arrivo . 1. Olav Kooij (Ola, Visma-Lease a Bike) km 214 in 4h44'22", media 45,153 km/h, 2. Jonathan Milan (Ita, Lidl-Trek) st, 3. Juan Sebastian Molano (Col, Uae Emirates) st, 4. Alberto Dai- nese (Ita) st, 5. Danny Van Poppel (ola) st; 27. Tadej Pogacar (Slo) st.

Classifica : 1. Tadej Pogacar (Uae Emirates), 2. Dani Martinez (Col, Bora-Hansgrohe) a 2'40”, 3. Geraint Thomas (Gbr, Ineos Gre- nadiers) a 2'58”, 4. Ben O’Connor (Aus) a 3’39”, 5. Cian Uijtdebroeks (Bel) a 4’02”, 6. Antonio Tiberi a 4’23”, 7. Lorenzo Fortunato a 5’15”, 8. Einar Rubio (col) a 5’28”, 9. Thymen Arensman (Ola) a 5’30”, 10. Jan Hirt (Cec) a 5’53”.

