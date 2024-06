L’Olanda vuole battere la Francia Mbappé è fuori 

La sfida fra le corazzate del gruppo D, chi vince è dentro. Olanda e Francia hanno vinto all’esordio, gli Orange in rimonta contro la Polonia mentre alla squadra di Deschamps è servito un autogol – su tentativo di Mbappe – per avere ragione dell’Austria. L’Olanda ci crede, dall’alto del suo elevato tasso tecnico, mentre la Francia ha un grosso problema, trovare un alter ego di Mbappe.

L’attacco francese

La frattura al naso di Kylian Mbappé terrà in dubbio Deschamps fino all'ultimo minuto sull'impiego del capitano nella sfida di Lipsia di questa sera (ore 21), decisiva per la leadership del girone D. Un eventuale forfait ha aperto il casting nel vasto ventaglio di alternative per rimediare all'assenza del nuovo giocatore del Real Madrid che, a seconda del risultato di stasera, potrebbe tornare, con una mascherina protettiva, martedì contro Polonia.

La prima opzione nella mente del ct è Olivier Giroud. L'ex milanista soffre qualche piccolo fastidio all'adduttore, ma se il problema sarà risolto il primo della lista è lui. L'eventuale presenza di Giroud come uomo centrale dell’attacco potrebbe spostare Marcus Thuram, in ombra contro l'Austria, sulla fascia sinistra, mentre a destra Dembélé dovrebbe essere confermato titolare.

Barcola e Kolo Muani sono gli altri due profili complementari che Deschamps ha a disposizione per coprire la possibile perdita di Mbappé. Il primo è un esterno abile nell'uno contro uno. Il secondo, anche lui del Paris Saint-Germain, può agire sia da ala che da attaccante, mettendo insieme una potenza straordinaria, nonostante la sua stagione, nei numeri, non sia stata brillante.

Non è nemmeno da escludere che Deschamps decida di cambiare posizione a Griezmann – abile sia come prima che come seconda punta – per inserirlo sulla fascia e che, con Thuram e Dembélé o Giroud e Dembélé, un centrocampista entri nell'undici. Camavinga sarebbe l'opzione più fattibile per accompagnare Kanté e Rabiot, onnipresenti contro l'Austria. Non resta che attendere questa sera per una delle sfide potenzialmente più belle di questa prima parte di torneo.

RIPRODUZIONE RISERVATA