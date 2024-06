L’Olanda in rimonta doma la Polonia, Weghorst decisivo 

Polonia 1

Olanda 2

Polonia (3-5-2) : Szczesny, Bednarek, Salamon (41’ st Bereszyński), Kiwior, Frankowski, Urbanski (10’ st Świderski), Zielinski (33’ st Piotrowski), Romanczuk (10’ st Slisz), Zalewski, Szymanski (1’ st Moder), Buksa. In panchina Skorupski, Bułka, Dawidowicz, Walukiewicz, Lewandowski, Grosicki, Puchacz, D. Szymański, Piątek, Skóraś). Ct Probierz.

Olanda (4-3-3) : Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (41’ st Van de Ven), Schouten, Reijnders, Veerman (17’ st Wijnaldum), Xavi Simons (17’ st Malen), Depay (36’ st Frimpong), Gakpo (36’ st Weghorst). In panchina Bijlow, Flekken, Geertruida, De Ligt, Blind, Maatsen, Zirkzee, Bergwijn, Gravenberch. Ct Koeman.

Arbitro : A. Soares Dias (Portogallo).

Reti : pt 16’ Buska, al 29’ Gakpo; 39’ st Weghorst.

Note : a mmonito Veerman per gioco scorretto. A ngoli 6-3 per l’Olanda. Recupero 1’ e 5’.

Amburgo. Le formiche polacche contengono a lungo le cicale olandesi, poi Ronald Koeman pesca il jolly dalla panchina: entra Wout Weghorst e trova un gol da tre punti alla fine di una gara interessante e combattuta, in un girone complicato dalla presenza dell'Austria e, soprattutto, della Francia. Epilogo amaro per i polacchi che erano andati in vantaggio con Buksa ed erano stati raggiunti da una conclusione di Gakpa, deviata sfortunatamente da Romanchuk.

Gara combattuta

L'Olanda è bella a vedersi, ma Simons e Depay fanno molto fumo mentre Gakpo è più concreto. A centrocampo Schouten contiene con l'aiuto di Veerman mentre il milanista Reijnders si propone con continuità. La Polonia è compatta e fisicamente continua. Zielinski è l'anima della squadra, ma il più continuo è Zalewski. Apprensione prima della gara con la polizia intervenuta a bloccare un uomo con un'ascia che voleva avvicinarsi ai tifosi orange.

La cronaca

La superiore qualità illude gli olandesi che il gol prima o poi arriverà ma, dopo una parata di Szczesny su Gakpo, è la Polonia che passa al 16' con la specialità della casa, la palla inattiva: angolo di Zielinski, dormita di Dumfries e Van Dijks, colpo di testa vincente di Buksa. Il capitano olandese gira in mischia costringendo Szczesny a una delle tante parate decisive. Depay spreca e il pari arriva meritato, ma un po' casuale, con una conclusione dell'intraprendente Gakpo deviata da Romanchuk. Poi non trovano la porta da ottima posizione Gakpo e Depay.

Nella ripresa la gara diventa più equilibrata perché gli ingressi di Moder, Swiderski e Slisz danno mordente alla Polonia che attua un dispendioso pressing che smorza in parte l'effervescente gioco manovrato olandese. Ma l'esperto Koeman capisce che è il caso di giocarsi la carta del “rapinatore” Weghorst, che all'82' va in rete alla prima palla toccata, impatto simile al suo ingresso mondiale con la doppietta all'Argentina, che si era poi imposta ai rigori. La Polonia ci prova ancora con Swiderski e Zalewski, ma Verbruggen è attento e certifica il meritato, ma meno scontato del previsto, successo olandese.

