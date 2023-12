l’okki villanova frena la capolista 

Rallentamenti in vetta nel girone unico dell’Over 50 dell’Msp. Solo pari per Real Putzu (primo) e per I Quartieri/De Amicis (secondi) nell’ottavo turno. Si viaggia invece a ritmo spedito nell’Over 55: la 10ª giornata ha confermato la leadership della Cooper Band nel girone A mentre nel B prosegue la fuga solitaria della Masnata Chimici, con le inseguitrici che arrancano.

Solo pari per il Real

La sfida di cartello dell’Over 50 tra la capolista Real Putzu e la matricola terribile Okki Villanova termina in parità (1-1). Per i putzesi, unici imbattuti dopo otto gare, è il secondo pareggio stagionale dopo quello dell’esordio, che però non ne compromette il primato. Per i cagliaritani invece si tratta del settimo risultato utile consecutivo, che vale il terzo posto, a due punti di distacco da I Quartieri/De Amicis, rallentati con lo stesso risultato (1-1) dal Decimo 2013, impantanato a metà classifica. Basta invece una rete di Astolfi all’ultimo respiro per consentire alla Pgs Audax Frutti d’Oro di superare a domicilio l’Accademia Sulcitana che con due punti chiude la classifica. I capoterresi consolidano il quarto posto, al quale si avvicinano dalle retrovie gli I. R. Ultimi/Moniaflor, che riscattano il ko del turno precedente con una vittoria convincente per 3-1 sugli Amatori 4 Mori. Brutto stop per la Mediterranea, sconfitta per 3-2 dall’Asd Nivea, che scavalca proprio i 4 Mori e si porta al terzultimo posto, dopo la seconda vittoria stagionale.

Inseguitrici ad un punto

Grazie ad una striscia positiva di cinque turni (e alla quarta vittoria di fila) la Cooper Band comanda il girone A dell’Over 55. L’ultima perla degli asseminesi di Ignazio Farci è il 2-0 conquistato sugli Ingegneri che consente ai campioni in carica di lasciarsi ancora alle spalle le due inseguitrici, staccate di un solo punto. La lotta per il vertice si mantiene più che mai viva, perché seppur di misura (1-0), gli Amatori Orione Selargius regolano gli Amatori La Palma, e non mollano nemmeno gli altri selargini della Maccioni Marmi, che con il medesimo risultato (1-0) si impongono sulla Tielle/PLS. Dietro resistono solo e ancora i Resti Umani, quarti, grazie al 2-1 sulla Domel E. I. 83 e grazie anche al turno di stop forzato de Il Club, ora quinto con diciannove punti. Dopo tre giornate torna al successo anche la Di. Fer. (3-2) su una Sardachem che non sa più vincere da sei turni. Bel successo della Gigi Spada SI. TI., vittoriosa per 2-1 sull’Aldebaran, mentre termina 1-1 la sfida tra Poggio dei Pini/Pizzeria Sotto la Torre e Cral Ctm.

Fuga Masnata

La capolista Masnata Chimici vince (2-0 sulla Frama/Beko Service) e piazza l’allungo nel girone B, approfittando delle incertezze delle inseguitrici. La Campagnola infatti non va oltre il 2-2 contro il Fileferru mentre La Vernice incappa addirittura nel secondo ko stagionale, andando a sbattere per 4-0 contro una rediviva De Amicis, che con diciassette punti accorcia sulle squadre che la precedono, piazzandosi al quinto posto. La seconda vittoria consecutiva della Cigiesse (5-2 sul fanalino di coda Ellas) ravviva le sue possibilità di insediarsi stabilmente nella zona playoff, alla quale punta decisamente la Pol. Sestu, nonostante un andamento a singhiozzo: i biancoblù condannano i Vigili del fuoco col minimo scarto (1-0) e si avvicinano decisamente al Cagliari 2007, che invece ha riposato in questo decimo turno.

