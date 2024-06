Loi ufficializza la Giunta: esordio tra 6 giorni 

A Sorradile si insedierà mercoledì 26, alle 19 in piazza, la nuova Amministrazione guidata dal neoeletto sindaco Giampaolo Loi. A Magomadas invece la prima Assemblea civica guidata dal sindaco Angelo Masia è fissata per venerdì 28 alle 19 nel nuovo centro siale di viale Trieste.

Intanto a Sorradile si registra qualche novità nella composizione dell’esecutivo che affiancherà Loi. «Le scelte sono legate al numero di preferenze ricevute e all’esperienza maturata – spiega il sindaco - Adesso siamo pronti ad iniziare a lavorare. Io ogni mattina sono in Comune in modo da prendere confidenza». A ricoprire l’incarico di vicesindaco sarà il più votato della lista, Paolo Mannu che avrà anche delega ai Lavori pubblici. Confermata la scelta di avere in Giunta le assessore uscenti Piera Fadda e Ferdinanda Putzolu, la prima si occuperà di Cultura, pubblica istruzione e turismo mentre Putzolu di Servizi sociali. Il sindaco Loi tiene invece per sé le deleghe ad Urbanistica, bilancio, personale epatrimonio. Individuata anche la persona che sarà il capogruppo: sarà Antonella Tatti. Per la maggioranza siedono inoltre tra i banchi del Consiglio Leonardo Fadda, Maristella Firinu e Stefano Carta. Per il gruppo all’opposizione oltre a Massimo Zaru, candidato sindaco non eletto, Federica Campus e Giorgia Fadda. ( a. o. )

