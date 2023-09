Loi non cerca scuse: «Abbiamo sbagliato partita» 

SASSARI. Parla il capitano e recordman di presenze nel Latte Dolce attuale, Marco Cabeccia: «Sono molto contento per le 200 partite, per me è un grande orgoglio rappresentare questa squadra. Dopo la sconfitta di Budoni non era facile ribaltare la gara dopo aver preso gol in avvio. Una vittoria meritata contro una formazione costruita per fare un buon campionato».

Il veterano si esprime sui giovani: «Noi abbiamo giovani che sono forti, la società fatto un bel lavoro, ma questa è un'altra categoria, quindi anche un altro palcoscenico che può dare tanto alla loro carriera, ma devono lavorare».

Non cerca attenuanti il tecnico della Costa Orientale Sarda, Francesco Loi: «Abbiamo sbagliato la partita in tutto e per tutto, nel modo di stare in campo, nello sviluppo e nelle scelte. È logico che se prendi un'imbarcata così vuol dire che l'allenatore non ci ha capito niente e non ha saputo mettere i ragazzi a loro agio».

Nel secondo tempo quattro cambi, il tecnico spiega: «Riprendere la partita in mano dal 3-1 non è semplice, sei costretto a sbilanciarti e rischi di prendere il quarto gol. Peccato perché nonostante la brutta partita abbiamo avuto qualche occasione per riaprirla, ma il Latte Dolce ha vinto meritatamente. In settimana - conclude Francesco Loi - ci faremo un esame di coscienza». (g.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA