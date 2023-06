Loi, Melis e Kirby al Villasimius, Il Guspini punta su Lello Floris 

È già periodo di calcio mercato nei dilettanti.

In Serie D, l’ Atletico Uri del confermato Massimiliano Paba si è assicurato le prestazioni del centrocampista Clayton Valentini. Il giocatore italo brasiliano, classe 2004, nella scorsa stagione si è messo in mostra col Villasimius con cui ha vinto il campionato di Promozione.

L’esterno sinistro Lorenzo Loi lascia la Costa Orientale Sarda e si accasa con i vicini del Villasimius (Eccellenza). Alla corte del neo tecnico Nicola Manunza arrivano anche i centrocampisti Luca Melis, ex Monastir, l'inglese Mattew Savage, ex Muravera, Castiadas e Monastir e il portiere Kirby, ex Carbonia. Chiuse le trattative pure con gli attaccanti Matteo Argiolas (Ferrini) e Kassama Sariang (Monteponi) e il difensore Alessandro Mancusi (Monteponi).

Rientra a Calangianus l’attaccante argentino Agustin Bertolino, classe 1997. Aveva indossata la maglia giallorossa nella stagione 2021/2022. Il Tempio corteggia gli attaccanti Mattia Caddeo e Matteo Vinci. Il Ghilarza ha blindato i difensori Gianluca Dessolis e Andrea Chessa. In precedenza avevano rinnovato anche Matzuzi e Chergia. Lello Floris, ex Arbus e Abbasanta, è il nuovo allenatore del Guspini . Alla guida dell’ Isola Verde c’è invece l’esperto Titti Podda. La Macomerese si rinforza con gli innesti di Enrico Zirolia, classe 2005 che arriva dalla Primavera della Torres, e dell’attaccante Nicolò Carrozzi. Il Santa Giusta ha ingaggiato il centrocampista Facundo Cirlini e l’attaccante Andrea Iesu, entrambi ex Villasimius. Il portiere Fabio Toro piace al Castiadas . Vestiranno biancoverde Matteo Cardia e Guglielmo Falciani. Il difensore del Selargius, Gabriele Pancotto è nel mirino di Jerzu, Quartu 2000 e Carloforte. (ant. ser.)

