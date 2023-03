Loi: «Il paese diventa più moderno» 

Ventitré interventi programmati per mettere in sicurezza il territorio, sistemare gli impianti sportivi, ristrutturare le scuole e la chiesetta di Sant’Efisio e ampliare il cimitero comunale: via libera dal Consiglio comunale al Piano triennale delle opere pubbliche.

Qualche intervento ha già preso il via, altri stanno per cominciare: i lavori che interesseranno l’intero territorio di Pula puntano a risolvere alcune criticità e a rendere il paese più moderno. Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, introduce il quadro degli interventi: «Molti lavori riguarderanno la messa in sicurezza del territorio, verranno sistemati i corsi d’acqua principali e i costoni rocciosi a rischio frane, inoltre - grazie al progetto Iscola - rimuoveremo l’amianto ancora presente nelle scuole medie. Nel piano triennale delle opere pubbliche ci sarà spazio anche per il restauro della casa del parroco della chiesetta di Nora».

Previsti interventi anche a sostegno dello sport. «Realizzeremo un campo da beach tennis e adegueremo gli impianti di via Porrino - anticipa Loi - inoltre verranno completati i lavori dell’impianto sportivo polivalente di via XXV Aprile». (i. m.)

