Dopo gara.
06 ottobre 2025 alle 00:48

Loi felice: «Una partita da squadra matura» 

Monastir. Un successo in rimonta nel derby che regala tre punti importanti e fiducia alla Cos. Contro il Monastir la squadra di Francesco Loi riscatta lo scivolone casalingo con la Scafatese: «Abbiamo disputato una partita da squadra matura in una giornata in cui il vento ha condizionato la qualità del gioco. Si è giocato molto sulle seconde palle», commenta il tecnico, «il Monastir è una squadra organizzata. Avevamo tante assenze ma abbiamo mostrato unità». Hanno deciso la sfida i cambi a metà ripresa: «Rossi ha un peso specifico sulle palle inattive e Spano sa far male in ripartenza. Non abbiamo rubato niente, al netto degli infortuni degli avversari. Siamo stati bravi a trasformare il rigore».

Il Monastir incappa invece nella seconda sconfitta consecutiva e il tecnico Angheleddu analizza così il match: «Se ci appigliamo alla sfortuna non continuiamo nel percorso di crescita. La sconfitta ha fatto emergere la nostra immaturità in alcune situazioni di gioco. I cambi sono stati forzati per via degli infortuni. Abbiamo voluto trasmettere una mentalità propositiva. I ragazzi hanno dato tutto, nulla da rimproverare. Dobbiamo stare sereni e rimanere su questa linea, è un campionato difficile».

