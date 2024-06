Loi, esordio in Consiglio tra 11 giorni 

La nuova Amministrazione comunale di Sorradile guidata dal sindaco Giampaolo Loi si insedierà martedì 25. Il primo cittadino convocherà infatti il Consiglio comunale alle 19. E con tutta probabilità sarà la piazza accanto al Municipio ad accogliere, come già in passato, la cerimonia.

Intanto inizia a delinearsi l’esecutivo che affiancherà Loi in questa legislatura. Ci saranno per certo le due assessore uscenti, Piera Fadda e Ferdinanda Putzolu, e poi sicuramente una new entry.

«Adesso ci vedremo lunedì con il gruppo per definire, ma in Giunta ci saranno le assessore uscenti – spiega il neoeletto sindaco - Vorrei che il vice sia una donna, vedremo cosa si deciderà con il gruppo». Ancora pochi giorni e la squadra sarà quindi completa. Prima della fine del mese, con l’insediamento l’Amministrazione sarà infine operativa.

