L’Ogliastra tira fuori le carte: «L’ospedale è di primo livello» 

Pare che a far germogliare il pensiero condiviso siano state le parole di Armando Bartolazzi. Rispondendo a una domanda sulla riapertura del punto nascita all’ospedale di Lanusei, chiuso da tre anni, l’assessore aveva così parlato: «Se è previsto, riaprirà». Parole taumaturgiche. Così prima il Consiglio comunale di Lanusei, unanime, riesuma le carte che mettono nero su bianco i diritti del bistrattato presidio. A cominciare dal Piano di Ridefinizione della rete ospedaliera, adottato dal Consiglio regionale il 25 ottobre del 2017. La rete, da allora non soggetta a modifiche, risponde ai parametri del DM 70/2015, il regolamento Balduzzi, che governa la materia. E infine tutti gli amministratori ogliastrini condividono la lettera.

Le norme

L’ospedale viene riconosciuto a un gradino intermedio tra base e primo livello, ma superiore a quello di base (nodo della rete ospedaliera con servizi Dea di 1 livello). I reparti previsti sono 13, a cominciare dal Pronto soccorso. Reparti aperti e operativi in quanto i Nror devono, vi si legge: poter trattare le patologie tempo dipendenti; le emergenze ostetriche e neonatali legate alla gestazione al parto e all’assistenza (quindi sì, è previsto ndr ), alla riabilitazione intensiva senza gravare sui centri di riferimento superiore (come accade oggi).

Diritti acquisiti

«Scelga la Regione il modo, si facciano i concorsi, ci diano i soldi per le prestazioni aggiuntive, ci permetta di convenzionare. Non importa come, serve aprire tutto», spiegano gli amministratori.

Quanto sia importante il punto nascita lo dice il documento inviato in Regione: «Non possiamo accettare che in Ogliastra non si abbia più il diritto di nascere. Evita alle donne e alle famiglie costose e pericolose trasferte nei più vicini ospedali di Nuoro (80 chilometri) o Cagliari (140, percorsi su strade inadeguate a garantire una percorribilità ottimale, spesso interessate da rischi climatici nel periodo invernale e congestionate dal traffico. Non è pensabile che una madre ogliastrina debba affrontare il rischio di partorire sul sedile posteriore di un'auto, esponendo sé stessa e il neonato a pericoli evitabili. Ogni nascita deve essere una grande festa. In Ogliastra, invece, più si avvicina la data del parto, più cresce la paura».

Vogliamo ciò che ci spetta è lo slogan. Parte dal diritto di nascere e prosegue con la possibilità di farsi curare. Da qualche anno non c’è giorno che in Ogliastra non arrivi un elicottero, rapido nel trasportare verso le città malati gravi e meno gravi. Con l’ospedale ai minimi termini e i reparti a ranghi ridotti la salvezza arriva solo dal cielo. Con costi ovviamente esorbitanti.

Questione di soldi

«Anche se si preferisce che i reparti funzionino con medici e personale sanitario assunti direttamente alle dipendenze della Asl di Lanusei – conclude il documento – l'importante è che vengano riaperti. Inoltre, si rivendica che se con personale assunto direttamente un reparto costa 100 e con diverse forme di fruizione delle prestazioni professionali e mediche il costo è di 150, allora i costi aggiuntivi devono gravare sull'intero sistema sanitario regionale. Non è accettabile che un identico reparto, con lo stesso personale, in Ogliastra debba costare più che a Cagliari o in altre zone».

Uniti nella battaglia per la sanità, gli amministratori hanno quindi ribadito i punti chiave: revisione della classificazione del Nostra Signora della Mercede in ospedale di primo livello, l’immediata riapertura del punto nascita, l’adozione di qualsiasi strumento utile e garantire il pieno funzionamento di ognuna delle specialità riconosciute.

Le carte del 2017 come una preziosa lettera autografa, in cui un sovrano illuminato garantisce diritti ai suoi servi fedeli. Riemerso dopo anni di oblio (o presunto tale) diviene la bandiera di una battaglia per la giustizia sociale. «La Sardegna è un’Isola ma sembra un arcipelago di tante terre separate», dicono dall’Ogliastra finalmente unita.

RIPRODUZIONE RISERVATA