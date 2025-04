L’Ogliastra sogna Cannonau-Baunese per la Promozione 

Chissà dove sarà la festa il 27 aprile. A Jerzu o a Baunei? Da qui non si scappa. L’ultima caduta casalinga ha estromesso dai giochi il Decimoputzu e dunque l’Ogliastra avrà una regina pronta a volare in Promozione. Campionato nel quale Cannonau e Baunese non competono da oltre quindici anni. Un’eternità. Nel girone A sono 2 i punti che separano le battistrada a 270 minuti dalla chiusura del sipario. Il Cannonau svetta, la Baunese insegue. Un finale thriller che annuncia battaglia a distanza, a cominciare da domenica prossima quando a Jerzu arriverà il Settimo affamato di punti salvezza e a Baunei il Decimoputzu crollato nelle ultime settimane.

Il sogno

Tre partite (Settimo, Vecchio Borgo Sant’Elia e Sestu) per trasformare in sostanza la polvere dei sogni. Il Cannonau Jerzu è padrone del proprio destino. Ma la posta in palio è talmente elevata e sentita (l’ultimo anno di Promozione risale a 18 anni fa) che dalle parti del Teccodì mantengono le bocche cucite. Nessuno se la sente di parlare. Gli uomini di Andrea Piccarreta preferiscono dribblare qualsiasi agente esterno e cristallizzare la concentrazione soltanto sul fattore campo.

Gli inseguitori

La Baunese aspira al trono. Domenica giocherà la sua partita al Planedda con un orecchio al Teccodì di Jerzu, sperando in un risultato che dia una botta di adrenalina pura ai tifosi nerazzurri. Dove finiscono le ragioni di scaramanzia, cominciano quelle dei numeri. Mario Masia, che di promozioni se ne intende, preferisce la politica dei piccoli passi: «Siamo concentrati per domenica quando giocheremo una partita difficile. Poi penseremo alla successiva». Che sarà sul campo della già condannata Asseminese. «I conti li faremo alla fine. In ogni caso è stato un bellissimo campionato», dice Masia, ex bandiera della Nuorese che ha iniziato ad allenare all’Idolo per proseguire nella sua Lanusei e a Cardedu. L’ultimo atto, in quel fatidico 27 aprile, sarà in casa contro il Settimo. Almeno sulla carta non due sfide temibili.

RIPRODUZIONE RISERVATA