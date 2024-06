L’Ogliastra si prepara al peggio 

Un salto nel buio. Al quale bisogna prepararsi uniti e pronti al peggio. Quattro i Comuni ogliastrini che potrebbero avere enormi problemi dall’affaire Cosir. La sensazione è che la battaglia debba esser combattuta a livello dell’Anci. Tale è la gravità della tegola caduta anche su Comuni che vivono di turismo: Lanusei, Bari Sardo, Tertenia e Villagrande Strisaili. «Stiamo valutando insieme ai colleghi ogliastrini e sardi su come gestire la situazione. Si tratta di una questione abbastanza ampia che complessivamente coinvolge sessanta paesi – ha spiegato il sindaco di Lanusei Davide Burchi -. Stiamo lavorando anche con l’assessorato all’Ambiente e con Anci e prendendo in considerazione tutte le diverse soluzioni per scongiurare il problema e capire come affrontarlo e superarlo. Siamo vigili e fiduciosi perché stiamo seguendo la situazione con ogni possibile mezzo a nostra disposizione».

L’attenzione è massima

«In questo periodo con le alte temperature – ha concluso Burchi - l’ipotesi di una sospensione della raccolta non è da prendere in considerazione perché ci sarebbero rischi igienico sanitari importanti».

Si lavora di concerto con le istituzioni preposte nella consapevolezza che non c’ un minuto da perdere. «Sono costantemente in contatto sia con la ditta sia con la prefettura e gli organi sovraordinati – ha detto Ivan Mameli, primo cittadino di Bari Sardo - un’interruzione del servizio è inaccettabile e verrà scongiurata con ogni mezzo possibile, siamo pronti a fare la nostra parte. Tutto ciò tenendo in considerazione che si tratta di un problema molto diffuso e che quindi ci sarà sicuramente un intervento degli organi preposti».

La mappa

Oltre ai paesi ogliastrini gli altri enti della Sardegna che rischiano l’interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti sono Parteolla, Villaspeciosa, Unione dei Comuni del Guilcer, Ussana, Unione dei Comuni della Marmilla, Calasetta, Sinnai, Muravera, Unione Costa del Sinis, Sant’Antioco, Guamaggiore, Villasimius, Unione dei Comuni del Coros, Sant’Anna Arresi, Portoscuso, Uta e Senorbì.