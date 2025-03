L’Ogliastra si ferma per l’addio a Marco 

Il lungo addio è cominciato due settimane fa, in una tragica sera di festa. Oggi Ilbono e l’Ogliastra si fermeranno per l’ultimo saluto a Marco Mameli, 22 anni, di Ilbono, ucciso il 1 marzo a Bari Sardo a margine della sfilata di Carnevale. Ieri alle 11 il magistrato titolare dell’inchiesta, la dottoressa Giovanna Morra ha firmato il nulla osta e restituito la salma, fino a quel momento sotto sequestro, ai familiari dell’operaio. Quindici giorni non sono bastati agli inquirenti per dare un volto agli assassini di Marco ma sono stati utili per compiere una serie di accertamenti probatori, analisi e comparazioni che saranno decisivi per il proseguo dell’inchiesta. Fondamentali gli esami sull’arma del delitto, ritrovata diversi giorni dopo dagli agenti agli ordini del dirigente Fabrizio Figliola. Sulla lama la chiave per inchiodare chi ha ucciso Marco con tre coltellate. Al momento c’è solo un indagato, Giampaolo Migali, 27 anni, di Ilbono, ma per il ferimento di un altro giovane rimasto coinvolto nella rissa, Andrea Contu, 26 anni di Ilbono. Giovedì è stato convocato in Procura per essere interrogato ma di fronte ai magistrati Paola Dal Monte e Giovanna Morra si è avvalso della facoltà di non rispondere. Negli ultimi giorni tanti ragazzi che avrebbero assistito alla rissa sono stati ascoltato in commissariato a Tortolì. La svolta tanto attesa ancora non c’è stata, ma sembra imminente. In occasione delle esequie il Comune di Ilbono ha proclamato il lutto cittadino, come anche Elini. Nella parrocchia di San Giovanni Battista saranno presenti i sindaci di mezza Ogliastra in fascia tricolore.

