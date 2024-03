L’Ogliastra punta sulle arrampicate 

Troppo vicine le spese natalizie per doverne affrontare di nuove. Al punto che la maggior parte delle strutture ricettive, sia nella zona mare che nel versante montano dell’Ogliastra, neppure aprirà, rinviando l’inaugurazione al mese prossimo.

L’Hotel La Bitta rinvia l’apertura al 20 aprile: «Sono in corso lavori di ristrutturazione e miglioramenti alle camere», spiega Francesco Bovi. Sarà il resort Corte Bianca di Cardedu ad accogliere i primi turisti dal 18 aprile, mentre dieci giorni dopo toccherà all’Hotel Club Saraceno. In Ogliastra i turisti che intendono soggiornare in costa arriveranno, ma più avanti. Gli asmanti ddel free-climbing invece non perdono occasione. «Per il momento - dice Paola Moro, proprietaria del b&b I cinque mori di Baunei - c’è fermento da aprile in poi, marzo è ancora un po’ scarico, ma solitamente i viaggiatori dei mesi spalla prenotano anche all’ultimo momento». Gli stranieri amanti dell’avventura non tradiscono. «Coloro che hanno prenotato – dice l’imprenditrice turistica – per ora sono perlopiù turisti tedeschi, austriaci e belgi».

Tuttavia per il fine settimana pasquale, tempo permettendo, sul Selvaggio blu gli escursionisti sono attesi, anche se non in massa. A Ulassai, altra meta ambita dagli amanti del turismo attivo, qualche numero contano di registrarlo: «Da metà marzo in poi abbiamo già un bel po’ di prenotazioni. In generale per Pasqua abbiamo sempre lavorato bene», osserva Ruben Beckers, titolare del Nannai climbing.

RIPRODUZIONE RISERVATA