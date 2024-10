l’ogliastra non ha un re 

Tortolì 2

Tortolì (3-5-2) : Marongiu, De Zan, Ferreli, Forense (38’ st Marcich); S. Orrù, L. Orrù (23’ st Lobina), Pili, D. Mameli, Ferrareis (36’ st Chiai); Cissè (38’ st Cocco), Boi. In panchina Doumbouya, Soro, M. Mameli, Loi, Vincis. Allenatore Mereu.

Lanusei (4-2-3-1) : Morillas, G. Arras (18’ st A. Serra), Troyes, Gomes, Silva Pereira; Fe. Usai, Caredda; Lo. Loddo (5’ st Etoh), Deiana (18’ st Matteo Usai), F. Arras (1’ st Prieto); Martins. In panchina Fr. Usai, Lu. Loddo, Trindade, Migali, A. Serra, Sylla. Allenatore Piras.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : nella ripresa 5’ Ferrareis, 15’ S. Orrù, 30’ Martins, 53’ Prieto.

Note : espulsi Caredda, A. Serra, Loi; ammoniti Ferrareis, Boi, Ferreli, Cocco, Prieto, Piras.

Tortolì. Scintillante, teso e denso di colpi di scena. Tre aggettivi che raccontano il derby ogliastrino finito senza vincitori né vinti. Due gol per parte, tutti nella ripresa. Tre espulsi, due tra le fila del Lanusei e uno (dalla panchina) nel Tortolì, e un recupero infinito (12 minuti) animano la partita più attesa che verrà replicata mercoledì al Lixius per il ritorno degli ottavi di Coppa Italia (all’andata 2-2).

La coda del primo tempo accende il duello. Per doppia ammonizione, al 41’, Caredda (ex) guadagna anzitempo la doccia. La ripresa dà spettacolo già dal 5’. È in quel momento che il Tortolì sblocca il risultato con il brasiliano Ferrareis, che punisce la sua ex squadra. Simone Orrù, capitano dei rossoblù, manda in visibilio il pubblico di casa raddoppiando al 15’. La strada per il successo sembra in discesa, ma i derby riservano sempre sorprese. Alla mezz’ora il Lanusei, che appare alle corde con la doppia inferiorità numerica (al 28’ rosso per Andrea Serra) e sotto 2-0, riesce ad accorciare grazie a Martins. Il gol galvanizza gli ospiti, che caricano a testa bassa. Il muro rossoblù non cede, almeno fino all’8’ di recupero quando Prieto riporta il Tortolì sulla terra ed esalta i sostenitori del Lanusei.

