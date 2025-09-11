«L’Ogliastra ha detto no ai partiti» 

Ha vinto prima di entrare nell’urna. Ma non è stata una passeggiata. Ha dovuto stravolgere l’idea che vorrebbe due schieramenti politici divisi da posizioni divergenti darsi battaglia nell’agone elettorale. Ha portato tutti dentro e già questo è un mezzo miracolo. Alessio Seoni, 52 anni, sindaco di Villagrande, Psd’Az, è l’unico candidato alla guida della Provincia Ogliastra. Le liste sono due, ma la seconda esprime solo aspiranti consiglieri. La lista Seoni è un contenitore di interessi condivisi, un compromesso geografico. Da un punto di vista politico va da Forza Italia a Avs passando per Pd e Fratelli d’Italia, da Tortolì a Lanusei. «Non è una lista calata dall’alto. Ci sono state numerose sollecitazioni per riprodurre la banale contrapposizione tra poli e partiti. Il territorio si è rifiutato e ha scelto una lista unitaria, il riflesso di un consiglio comunale di un singolo paese. Uniti pesiamo di più in tutte le sedi».

Obiettivi

Nel simbolo mare, montagna e longevità. Nella realtà scuole, strade e ambiente. Le tre grandi macro aree in cui agisce l’ente intermedio redivivo. «Affossato da un referendum rimasto al 33 per cento a livello locale. – Osserva Seoni – Noi abbiamo bisogno di servizi. Ci servono strade e scuole efficenti. Su questi temi gli amministratori si dividono poco e niente. Possiamo diventare un laboratorio politico, possiamo e dobbiamo dire la nostra su altre materie, come la sanità. Rappresentiamo la maturità di questa terra che presa coscienza dei problemi si mette insieme per parlarne. E più esigenze rappresentiamo meglio è». Il listone unitario ha dovuto combattere i desideri dei partiti, le bizze dei segretari, i veti incrociati. Qualcuno ha fatto un passo indietro, altripagheranno il prezzo dell’accordo. Seoni guarda avanti. «Ho accettato questa candidatura perché sostenuto da più di metà dei sindaci ogliastrini. Non la prendo certo alla leggera, anzi, è una bella grana. Mi preoccupa la fase di riavvio. C’è da gestire il passaggio di competenze da Nuoro. finanziarie e del personale. Attuare concretamente quanto previsto dalla Regione».

Le scelte

Tra le spine le nomine di competenza provinciale e il ruolo di Tortolì, linfa del progetto per peso economico e elettorale grazie al voto ponderato. «Il presidente è l’unico organo esecutivo e si prenderà le sue responsabilità. Servirà la maturità di condividere con il consiglio. I centri più grandi hanno dato atto di grande responsabilità. Tortolì avrebbe potuto prendere più consiglieri ma non l’ha fatto, idem Lanusei. A me non piace però questa è la legge. Ci volevamo più liste di supporto». In Consiglio provinciale avrà l’opposizione, di cui tanto dice di sentire la mancanza a Villagrande. «Non considero la partecipazione un problema ma un’occasione di confronto e di crescita». Sulla presunta carenza o mancanza di una classe dirigente qualificata Seoni è categorico. «Conosco tutti i candidati e gran parte degli amministratori. Sono ottime scelte. La maggior parte di queste persone compaiono poco ma sono davvero preparati».

