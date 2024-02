L’Ogliastra a destra ma il più votato è Corrias del Pd 

In questa storia ci sono due vincitori e tante piccole e grandi sconfitte. Paolo Truzzu si prende l’Ogliastra con ampio margine ma il Pd è il primo partito ed è Dem il più votato Salvatore Corrias, Pd, con oltre 3169 preferenze. Nulla ha potuto fermarlo, neppure il fuoco amico, nonostante gli auspici funerei della vigilia. Il Pd a trazione baunese si impone come primo partito posizionandosi intorno al 17 per cento.

Vittima da un anno di un conflitto interno ad alta intensità il partito esce dal baratro al suono delle fanfare. L’affermazione di Corrias, 500 preferenze in più del 2019, è speculare a quella del segretario Ivan Puddu. Non ha vinto la speranza di chi auspicava un voto contro, seppure con un segno tracciato su un fiore. Nelle prossime ore si avrà certezza del candidato eletto.

Mameli boom

FdI si ferma sulla casella 16,9 per cento, un filo sotto il Pd. I due candidati, Giorgio Todde, ex assessore leghista e Silvia Melis, consulente del lavoro e suo malgrado ex sequestrata, non fanno il botto sperato, ottenendo rispettivamente 2148 e 1603 voti. La gioiosa e costosa macchina da guerra meloniana si è inceppata nel pantano di un voto frammentario. Con l’appoggio del sindaco Marcello Ladu Todde ha comunque vinto il duello a Tortolì e dintorni. In altri centri i malumori interni al partito, il relazione proprio alla scelta dei candidati, sono leggibili. Silvia Melis forse sperava in un riscontro diverso. Tuttavia in chiave Consiglio non è detto possa accadere qualcosa di inaspettato, come già in altre occasioni. A trainare Truzzu lo straordinario risultato di Ivan Mameli, 2767 preferenze. Dodici per cento dei consensi per il sindaco di Bari Sardo, candidato nelle fila dei Riformatori, costruito con un plebiscito nella casa madre, 1300 voti. Maria Tegas, vicesindaco di Lanusei, ha dato il suo contributo senza risplendere come in altre occasioni. La sua Lanusei le ha riservato un bottino amaro: 124 preferenze sono oltre la soglia minima. Mimmo Lai, (Psi), si ferma a 1181. Non abbastanza da risultare determinante.

Pierino Cannas, (Udc) ex sindaco di Villagrande, dominatore nel 2019 ma beffato dai capricci della legge elettorale, si attendeva forse qualcosa di più, ma 2654 voti confermano la grande popolarità di un politico autentico. Sfiora i 1000 voti la sua compagna di avventura Valeria Tallis, medico a Lanusei. Poteva andare peggio per il Psd’Az. Nadir Congiu (445) e Debora Asoni (694) fanno bella figura e apportano un contributo decisivo alla causa. Massimo Cannas, ex sindaco di Tortolì, dimostra ai detrattori di essere ancora in gran forma cumulando 666 voti. Uno scherzetto diabolico a favore di Orizzonte Comune, una piccola rivincita.

Non pervenuti

Il girone dei delusi accoglie schiere di lacrimosi aspiranti, non pervenuti. L’urna crudele ha passeggiato sulle aspirazioni evaporate in un segno di matita avverso. Anna Loiacono (Dcr Rotondi) ha portato a casa un singolo voto (uno). Qualcosa nella campagna elettorale non ha funzionato.

Piange Forza Italia, quasi cancellata. Valentino Lai, figlio di Franco, ras azzurro a Tertenia, non può far nulla per evitare il naufragio. Trecento voti o poco più. FdI dalle politiche ad oggi ha mangiato enormi consensi agli alleati di governo, in piena crisi d’identità. Così poteva andare di certo meglio per Gianmario Pilatu, avvocato della Lega. La visita del ministro Salvini a Lanusei sarebbe dovuto essere un buon viatico. Non ha sortito effetti clamorosi: 84 voti a Lanusei, 313 in totale.

