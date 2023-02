“Loggette”, negozi di nuovo in vendita 

Due negozi in vendita per incassare 103.300 euro. Per il quarto anno consecutivo, nell’elenco dei beni immobili da alienare del Comune di Sanluri figurano le due storiche loggette di via Carlo Felice, per anni sede di attività commerciali, l’uno accanto all’altro, a due passi dal Municipio: il costo della più piccola, una superficie di 39 metri quadrati, è di 47.500 euro, la seconda è di 55.800 euro, con due metri quadrati in più.

«Si tratta – dice il sindaco, Alberto Urpi – di un ulteriore tentativo con l’obiettivo di valorizzare due locali che raccontano la storia del paese. Un’opportunità che, oltre ad apportare benefici alle casse dell'ente, valorizza la via principale, attivando un circuito economico e turistico».

La volontà dell’amministrazione comunale di disfarsi delle due strutture è nata dalle richieste avanzate dai commercianti e nello stesso tempo dalle proteste di chi per anni ha lamentato l’ingiustizia di lasciare gli immobili sempre agli stessi negozianti, in cambio di un canone di affitto irrisorio, 450 euro mensili. Dal 2019, la vendita ha seguito le modalità dell’asta pubblica, con le offerte in aumento rispetto al prezzo indicato dal bando per ogni immobile, ma le gare sono andare sempre deserte, nonostante lo sconto sulla base d’asta del 10 per cento. (s. r.)

