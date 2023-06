Loftus Cheek: Milan Gattuso attratto dal calcio d’Arabia  

Ruben Loftus Cheek è vicinissimo dal Milan. Il centrocampista del Chelsea, classe 1996, è pronto a sbarcare a Milanello per una cifra che si aggira attorno ai 15 milioni di euro con un'operazione di cessione a titolo definitivo. L'accordo con il giocatore è già stato trovato, resta solo la definizione di alcuni dettagli. Con i Blues, i rossoneri sono in trattativa anche per l'esterno Christian Pulisic. In attesa dell'ufficializzazione della cessione di Sandro Tonali al Newcastle i rossoneri si muovono forti del sostanzioso incasso che verrà dalla cessione del centrocampista. Sfumato Thuram, che ha accettato la proposta dell'Inter, per l'attacco dei rossoneri torna attuale il profilo di Alvaro Morata: lo spagnolo ex Juventus ha il contratto in scadenza nel 2024 ma sarebbe pronto a rinnovare con l'Atletico Madrid. Monitorato sempre anche Gianluca Scamacca del West Ham, su cui c'è anche la Roma. Intanto oggi primo giorno in rossonero di Marco Sportiello. Il portiere - bloccato dal Milan già nello scorso gennaio, arriverà a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con l'Atalanta - svolgerà le visite mediche.

Le sirene saudite

Un richiamo che ha conquistato anche Rino Gattuso che è dato vicinissimo all'accordo con l'Al-Hilal dove ritroverà Kalidou Koulibaly, che ha già avuto al Napoli. Gattuso ha dato la sua disponibilità al governo locale: il club arabo gli offre un contratto da 15 milioni l'anno. Due anni di contratto con opzione sul terzo, e una clausola rescissoria di 400 milioni di euro: sono le condizioni del contratto con il Barcellona che Ilkay Gundogan, centrocampista tedesco in scadenza di contratto col Ciy, ha firmato ieri. Luka Modric resta al Real Madrid per un'altra stagione, fino al giugno 2024. Il prolungamento del contratto del 37enne centrocampista croato spegne le voci che davano anche lui in partenza per l'Arabia Saudita e segue quelli di Toni Kroos, Dani Ceballos e Nacho Fernandez che avevano già deciso di non lasciare Madrid.

Restano da definire solo i dettagli per la cessione di Marcelo Brozovic dall’Inter all'Al-Nassr: operazione che dovrebbe portare nelle casse nerazzurre tra i 22 e i 24 milioni, cifra che potrebbe dare un nuovo slancio ai nerazzurri nell'affare Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è l'oggetto dei desideri di mezza serie A: è conteso dai nerazzurri e dal Milan e pure dalla Juventus e dalla Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA