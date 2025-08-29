Loftus-Cheek e Pulisic rilanciano il Milan 

Lecce 0

Milan 2

Lecce (4-3-3) : Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba (18' st Berisha), Ramadani (37' st Helgason), Coulibaly; Pierotti (18' st Sottil), Camarda (1' st Stulic), Morente (37' st N'Dri). In panchina Fruchtl, Samooja, Kouassi, Perez, Siebert, Ndaba, Sala, Maleh, Banda. Allenatore Di Francesco.

Milan (3-5-2) : Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek (31' st Ricci), Modric, Fofana, Estupinan; Saelemaekers (31' st Pulisic), Gimenez (43' st Balentien). In panchina Terracciano, Pittarella, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Chukwueze. Allenatore Allegri.

Arbitro : Marinelli di Tivoli.

Reti : nel st 21' Loftus-Cheek, 41' Pulisic.

Lecce. Il Milan vince 2-0 a Lecce grazie ai gol di Loftus-Cheek (su assist di Modric) al 66’ e Pulisic all’86’ e si rilancia. Il vantaggio: Saelemaekers va in fuga sulla sinistra ma è atterrato da un giocatore avversario. L’arbitro fischia un calcio di punizione dalla trequarti: batte Modric, nella mischia in area Loftus-Cheek salta più in alto di tutti e mette in rete. Il raddoppio: il Milan riparte da un lancio lungo di Maignan, Pulisic salta insieme ai difensori del Lecce, approfitta di una loro incertezza per impossessarsi del pallone, entra in area e batte Falcone col mancino.

