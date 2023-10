L’officina delle auto fantasma 

Sulla carta, l’officina meccanica di Ciro Esposito, 52 anni, non esisteva più: quella che gestiva a Senorbì, in via Grazia Deledda, era stata chiusa tempo fa per essere trasferita a Ortacesus, e chiusa anche questa sede l’attività risultava cessata. Ma Esposito, hanno scoperto i carabinieri, continuava a lavorare: aveva trasformato in officina una parte della casa dove si era trasferito, a Mandas, e secondo i militari esercitava senza essere iscritto alla Camera di Commercio. Non solo: almeno due clienti lo cercavano disperatamente perché sarebbe sparito nel nulla insieme a un anticipo di 500 euro per un lavoro mai finito, un’auto, un furgone e un motore.

Il blitz dell’Arma

L’attività di Esposito è andata avanti sino a pochi giorni fa, quando nella sua officina casalinga sono arrivati, inattesi, i carabinieri della Stazione di Senorbì, che gli hanno contestato reati e contravvenzioni: il blitz si è concluso con una multa di oltre 5.000 euro per l’esercizio abusivo dell’attività (legge 122 del 1992), il sequestro del locale e delle attrezzature, e la denuncia per mancato rispetto delle norme in materia di rifiuti speciali (olii esausti e filtri) appropriazione indebita e insolvenza fraudolenta.

Le querele

L’indagine ha preso il via da due querele. La prima l’ha presentata il titolare di una rivendita di auto di Serdiana che aveva venduto a Esposito una Bmw ma non avrebbe mai ricevuto il pagamento: dopo i solleciti il meccanico avrebbe restituito l’auto ma priva di motore mentre non avrebbe mai restituito un altro veicolo che la ditta gli aveva affidato per un tagliando da effettuare prima della vendita. La seconda querela era stata presentata da un’attività commerciale di Senorbì che avrebbe consegnato a Esposito un furgone perché lo riparasse, oltre a 500 euro di anticipo, senza più saputo nulla né dell’artigiano né del veicolo né dei soldi.

Le indagini

I carabinieri della Stazione di Senorbì sono riusciti a rintracciare l’uomo dopo lunghe indagini: Ciro Esposito negli ultimi anni avrebbe cambiato casa più volte. Alla fine lo hanno trovato a Mandas. Nella parte della nuova casa che aveva adibito a officina c’erano tre auto smontate e i rifiuti speciali. I veicoli di cui le ditte di Serdiana e Senorbì lamentavano la scomparsa sono stati trovati, insieme a varie parti di auto, uno in un terreno e l’altro in un capannone di cui il meccanico aveva la disponibilità.

Sulla vicenda sono in corso altri accertamenti investigativi.

